IND vs UAE: भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस विकेटकीपर बल्लेबाज को नहीं मिला मौका

Team India Playing 11 vs UAE: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम आज अपने अभियान का आगाज कर रही है, जहां उनका सामना यूएई से हो रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में संजू सैमसन भी खेल रहे हैं और शुभमन गिल को भी मौका मिला है। जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है।