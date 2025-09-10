Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs UAE: भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस विकेटकीपर बल्लेबाज को नहीं मिला मौका

IND vs UAE Toss Update: एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 10, 2025

IND vs UAE T20 Head to Head
भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो सोर्स: IANS)

Team India Playing 11 vs UAE: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम आज अपने अभियान का आगाज कर रही है, जहां उनका सामना यूएई से हो रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में संजू सैमसन भी खेल रहे हैं और शुभमन गिल को भी मौका मिला है। जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है।

सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट अच्छा और ताजा लग रहा है। आज भी नमी है, बाद में ओस पड़ सकती है। अगर हमें मौका मिले, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आज हम गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हम यहां जल्दी आ गए, 3-4 अच्छे अभ्यास सत्र किए और एक दिन की छुट्टी भी ली है।

यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा, "हम गेंदबाजी पर भी ध्यान दे रहे थे। पिच ताज़ा है और शायद गेंद शुरुआत में कुछ हरकत करेगी। हमने अच्छी सीरीज़ खेली, कई सकारात्मक बातें सीखीं और हम उस सीरीज से आत्मविश्वास से भरे हैं। हम स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के साथ एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Asia Cup T20 के इतिहास में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत, भारत नहीं… टॉप पर है ये टीम
क्रिकेट
Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

UAE की प्लेइंग इलेवन

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

10 Sept 2025 07:52 pm

Published on:

10 Sept 2025 07:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs UAE: भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस विकेटकीपर बल्लेबाज को नहीं मिला मौका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.