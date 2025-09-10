IND vs UAE: भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, इस विकेटकीपर बल्लेबाज को नहीं मिला मौका

Team India Playing 11 vs UAE: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम आज अपने अभियान का आगाज कर रही है, जहां उनका सामना यूएई से हो रहा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में संजू सैमसन भी खेल रहे हैं और शुभमन गिल को भी मौका मिला है। जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है।
सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट अच्छा और ताजा लग रहा है। आज भी नमी है, बाद में ओस पड़ सकती है। अगर हमें मौका मिले, तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आज हम गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। हम यहां जल्दी आ गए, 3-4 अच्छे अभ्यास सत्र किए और एक दिन की छुट्टी भी ली है।
यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने कहा, "हम गेंदबाजी पर भी ध्यान दे रहे थे। पिच ताज़ा है और शायद गेंद शुरुआत में कुछ हरकत करेगी। हमने अच्छी सीरीज़ खेली, कई सकारात्मक बातें सीखीं और हम उस सीरीज से आत्मविश्वास से भरे हैं। हम स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के साथ एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं।
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
UAE की प्लेइंग इलेवन
मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह।