IND vs WI 1st Test Pitch Report: गेंदबाज पड़ेंगे भारी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज की टीमें गुरुवार को टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027-27 के अंतर्गत घरेलू सरजमीं पर पहली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज से खेलेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम जहां इंग्लैंड से 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में पिछली तीन टेस्ट हार को भूलकर वेस्टइंडीज आगे बढ़ना चाहेगी।