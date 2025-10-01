Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 1st Test Pitch Report: गेंदबाज पड़ेंगे भारी या बल्लेबाज दिखाएंगे कमाल? जानें अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 02 से 06 अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जाएगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 01, 2025

Narendra Modi Stadium Ahmedabad (Photo Credit-IANS)

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद ( File Photo Credit-IANS)

IND vs WI 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज की टीमें गुरुवार को टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027-27 के अंतर्गत घरेलू सरजमीं पर पहली टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज से खेलेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम जहां इंग्लैंड से 2-2 से टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। दूसरी तरफ मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में पिछली तीन टेस्ट हार को भूलकर वेस्टइंडीज आगे बढ़ना चाहेगी।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां दोनों टीमें लाल मिट्टी वाली पिच पर एक-दूसरे से भिड़ेंगी। पिच पर घास होगी, ऐसे में भारतीय टीम संयोजन में बदलाव हो तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। पिच पर घास होने से तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलने की उम्मीद है। अमूमन लाल मिट्टी वाली पिच टूट जाती है और यदि ऐसा हुआ तो स्पिनर्स को टर्न मिल सकता है।

अहमदाबाद में मौसम मिजाज

अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज मैच में बारिश खलल डाल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि 3 और 4 अक्टूबर को बारिश के आसार नहीं है। 5 और 6 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई गई है।

दोनों स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान ), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

वेस्टइंडीज- रोस्टन चेस (कप्तान ), केवलॉन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप और जेडिया ब्लेड्स।

