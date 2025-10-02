Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी, जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका?

IND vs WI 1st Test Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 02, 2025

india squad for west indies test series

भारतीय टेस्‍ट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs West Indies 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। हाल ही में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप की चैंपियन बनी भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच के मुताबिक खुद को ढालना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम एशिया कप से पहले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर थी और सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। वहीं, वेस्टइंडीज को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था।

टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी है कि भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज करे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट खेले गए हैं। इसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है। वेस्टइंडीज ने 30 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि भारतीय टीम 23 मैचों में विजयी रही है। 47 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 13 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

हालांकि वेस्टइंडीज की यह बढ़त तब की है, जब वह दुनिया की मजबूत टीमों में से एक हुआ करती थी और दुनिया के किसी भी मैदान पर जीतने की क्षमता रखती थी। टीम की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है। कैरेबियाई टीम 2002 के बाद से भारत के खिलाफ कभी टेस्‍ट सीरीज नहीं जीती है। इसके अलावा वेस्‍टइंडीज ने 1983-84 से भारतीय सरजमीं पर टेस्‍ट सीरीज नहीं जीती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11

एलिक अथानाजे, तेजनारायण चंद्रपॉल, के एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, जेडिया ब्लेड्स, खैरी पियरे और जेडन सील्स।

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

02 Oct 2025 08:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी, जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका?

