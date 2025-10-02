IND vs WI 1st Test: टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी, जानें वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका?

India vs West Indies 1st Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो रहा है। हाल ही में टी20 फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप की चैंपियन बनी भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच के मुताबिक खुद को ढालना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम एशिया कप से पहले 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर थी और सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। वहीं, वेस्टइंडीज को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था।