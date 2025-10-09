Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI 2nd Test Pitch Report: दूसरे टेस्ट मैच की पिच की पहली झलक सामने आई, जानें दिल्ली में बरसेंगे रन या गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला

IND vs WI 2nd Test Pitch Report: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरा टेस्‍ट दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में शुक्रवार 10 अक्‍टूबर का खेला जाएगा। इस मैच से पहले पिच की पहली झलक सामने आ गई है। आइये आपको भी बताते हैं कि इस मुकाबले गेंदबाजों या फिर बल्‍लेबाजों को मदद मिलेगी।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 09, 2025

IND vs WI 2nd Test Pitch Report

IND vs WI 2nd Test Pitch Report: दिल्‍ली की पिच का निरीक्षण करते भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा और उप कप्‍तान रवींद्र जडेजा। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ImTanujSingh)

India vs West Indies 2nd Test Pitch Report: भारतीय टीम शुक्रवार 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी। भारत इस मैच को जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप के इरादे से उतरेगा। शुभमन गिल ने घरेलू मैदान पर टेस्ट कप्तान के रूप में अपने करियर की शुरुआत जीत के साथ की, जब मेजबान टीम ने अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रनों से जीत हासिल की। अब दूसरे मुकाबले से पहले ​​दिल्ली की पिच की पहली झलक सामने आ गई है। इस मैच से पहले आपको बताते हैं कि पिच से बल्‍लेबाजों या फिर गेंदबाजों को मदद मिलेगी।

शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा ने किया पिच का निरीक्षण

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे मैच से एक दिन पहले कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान रवींद्र जडेजा को अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का निरीक्षण करते देखा गया। हालांकि दिल्ली की सतह पूर्व में सफेद गेंद के मुकाबलों में बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, लेकिन लाल गेंद के मुकाबले के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस मैदान पर आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (2023 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) खेला गया था, जब गेंद काफी नीचे रही थी और स्पिनरों ने 4 पारियों में 19 विकेट लिए थे।

भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की तो जीत तय!

अब पिच को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर भारत पहले बल्लेबाज़ी करता है तो मैच जीतना तय है। अगर वेस्टइंडीज़ पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला करती है तो यह देखना होगा कि उसका बल्लेबाज़ी क्रम कैसा रहता है, क्योंकि अहमदाबाद में उसे दोहरी हार का सामना करना पड़ा था। पहले टेस्ट के विपरीत तेज़ गेंदबाजों को पिच से मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन स्पिनर्स मैच का रुख़ मोड़ सकते हैं।

दूसरे दिन से टर्न मिलने की उम्‍मीद

बहरहाल, ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छा समय पहले दिन हो सकता है। जबकि दूसरे दिन से गेंद के टर्न होने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि स्पिनर्स उस समय कमाल कर सकते हैं। पिच पर अभी थोड़ी-बहुत घास बची है, जो शायद सिर्फ मिट्टी को बरकरार रखेगी और दूसरे टेस्ट की शुरुआत में यह घास हट भी सकती है।

वेस्टइंडीज टीम

जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (सी), शाई होप (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जोहान लेने, जेडन सील्स, जेडीया ब्लेड्स, केवलॉन एंडरसन, एंडरसन फिलिप, टेविन इमलाच।

भारत टीम

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, एन जगदीसन, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, प्रसिद्ध कृष्णा।

Published on:

09 Oct 2025 02:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 2nd Test Pitch Report: दूसरे टेस्ट मैच की पिच की पहली झलक सामने आई, जानें दिल्ली में बरसेंगे रन या गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला

