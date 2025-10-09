IND vs WI 2nd Test Pitch Report: दूसरे टेस्ट मैच की पिच की पहली झलक सामने आई, जानें दिल्ली में बरसेंगे रन या गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला

India vs West Indies 2nd Test Pitch Report: भारतीय टीम शुक्रवार 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला खेलने उतरेगी। भारत इस मैच को जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप के इरादे से उतरेगा। शुभमन गिल ने घरेलू मैदान पर टेस्ट कप्तान के रूप में अपने करियर की शुरुआत जीत के साथ की, जब मेजबान टीम ने अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रनों से जीत हासिल की। अब दूसरे मुकाबले से पहले ​​दिल्ली की पिच की पहली झलक सामने आ गई है। इस मैच से पहले आपको बताते हैं कि पिच से बल्‍लेबाजों या फिर गेंदबाजों को मदद मिलेगी।