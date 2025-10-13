Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: सिर्फ 121 रन बनाकर दूसरा टेस्ट जीत लेगी टीम इंडिया, लेकिन WTC प्वाइंट्स टेबल में नहीं होगा फायदा

IND vs WI 2nd Test: वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में टीम इंडिया के गेंदबाजों को काफी परेशान किया और उन्हें दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 13, 2025

India vs West Indies

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

IND vs WI 2nd Test Day 4 Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 121 रन की जरूरत है। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के लिए जॉन कैंपबेल और शाई होप ने शतकीय पारी खेली। इन दोनों की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारतीय बल्लेबाजों को दूसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया। इससे पहले टीम इंडिया ने पहली पारी 5 विकेट पर 518 रन बनाकर घोषित कर दी थी। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 248 रन बनाए। दूसरी पारी में मेहमानों ने 390 रन का स्कोर खड़ा कर दिया।

पारी से हार का खतरा टला

खेल के चौथे दिन जब वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मैदान पर उतरे, तो उनपर पारी हार का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि जॉन कैंपबेल और शाई होप की शानदार शतकीय पारियों ने वेस्टइंडीज के ऊपर से पारी की हार का संकट टाल दिया है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। टीम इंडिया की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए। विपक्षी खेमे से जोमेल वारिकन ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई। इस पारी में एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 82 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा को 3 विकेट हाथ लगे। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल कर ली। मेजबान टीम ने मेहमानों को फॉलोऑन दिया। वेस्टइंडीज ने इस पारी में भी खराब शुरुआत की। टीम ने टैगेनारिन चंद्रपॉल (10) और एलिक एथनाज (7) के रूप में महज 35 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे।

सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 177 रन जोड़ते हुए टीम के ऊपर से पारी की हार का संकट टाल दिया। शाई होप ने 214 गेंदों 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 103 रन की पारी खेली तो सलामी बल्लेबाज कैंपबेल ने 199 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 115 रन की पारी खेली। रॉस्टन चेज 40 रन बनाकर आउट हुए तो जस्टिन ग्रीव्स ने 10वें विकेट के लिए भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया और 79 रनों की साझेदारी की।

WTC में तीसरे स्थान पर रहेगी टीम इंडिया

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट चटकाए तो मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट हासिल किया। रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को 1-1 सफलता मिली। टीम इंडिया ने दो मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में भारत की निगाहें 2-0 से क्लीन स्वीप पर होंगी। हालांकि टीम इंडिया मैच जीतकर भी WTC की अंक तालिका में ऊपर नहीं जा पाएगी। दरअसल श्रीलंका का जीत प्रतिशत 66.67 है और टीम इंडिया यह मैच जीतकर अपना आंकड़ा 61.97 तक पहुंचा लेगी, जिसकी वजह से वो तीसरे स्थान पर ही बनी रहेगी।

