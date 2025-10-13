IND vs WI: सिर्फ 121 रन बनाकर दूसरा टेस्ट जीत लेगी टीम इंडिया, लेकिन WTC प्वाइंट्स टेबल में नहीं होगा फायदा

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में महज 248 रन पर सिमट गई। इस पारी में एलिक एथनाज ने सर्वाधिक 41 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 36 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 82 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवींद्र जडेजा को 3 विकेट हाथ लगे। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल कर ली। मेजबान टीम ने मेहमानों को फॉलोऑन दिया। वेस्टइंडीज ने इस पारी में भी खराब शुरुआत की। टीम ने टैगेनारिन चंद्रपॉल (10) और एलिक एथनाज (7) के रूप में महज 35 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिए थे।