शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बने नंबर-1 भारतीय बल्लेबाज

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: ANI)
Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC: भारतीय टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल शनिवार को दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिए है। गिल अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस टेस्ट के पहले दिन जहां पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं, इस मामले में टॉप पर काबिज विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पछाड़ दिया है। वह दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये उपलब्धि हासिल कर दूसरे दिन लंच तक नाबाद 75 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं।
बता दें कि शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज भी बन गए हैं। डब्ल्यूटीसी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज जो रूट के नाम के नाम दर्ज है। उन्होंने 69 मैचों में 52.86 के शानदार औसत से कुल 6080 रन बनाए हैं। इस दौरान रूट के बल्ले से 21 शतक आए हैं। रूट डब्ल्यूटीसी के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं।
वहीं, भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 39 मैचों की 71 पारियों में 42.36 के औसत से 2750 से ज्यादा रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक आए हैं। वहीं, पंत ने 38 मैचों में 43.34 के औसत से कुल 2731 रन बनाए हैं तो वहीं पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के नाम 40 मैचों में 2716 रन हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। रवींद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं।
भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट की बात करें तो भारतीय टीम अपनी पहली पारी में दूसरे दिन लंच तक चार विकेट के नुकसान पर 427 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी है। केएल राहुल ने 38 रन, साई सुदर्शन ने 87 रन, यशस्वी जायसवाल ने 175 रन तो नितीश रेड्डी ने 43 रन का योगदान दिया है। वहीं, शुभमन गिल दूसरे दिन लंच तक नाबाद 75 रन और ध्रुव जुरेल नाबाद 7 रन पर पवेलियन लौटे हैं। विंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने तीन तो एंडरसन फिलिप ने एक विकेट लिया है।
