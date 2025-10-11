शुभमन गिल ने रचा इतिहास, ऋषभ पंत का रिकॉर्ड ध्वस्त कर बने नंबर-1 भारतीय बल्लेबाज

Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC: भारतीय टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल शनिवार को दिल्‍ली टेस्‍ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिए है। गिल अब वर्ल्‍ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस टेस्ट के पहले दिन जहां पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं, इस मामले में टॉप पर काबिज विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पछाड़ दिया है। वह दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ये उपलब्धि हासिल कर दूसरे दिन लंच तक नाबाद 75 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं।