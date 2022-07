IND vs WI, 3rd ODI Whether Forecast and Pitch Report: क्या बारिश डालेगी भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे में खलल, जानें कैसा रहेगा मौसम और पिच रिपोर्ट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। यह मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन मैदान त्रिनिदाद में खेला जाएगा। जानिए इस मैच में मौसम किस प्रकार का रह सकता है और पिच रिपोर्ट कैसी है

नई दिल्ली Updated: July 27, 2022 03:58:26 pm

IND vs WI, 3rd ODI Whether Forecast and Pitch Report: भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है और वनडे सीरीज खेल रही है। तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज दोनों टीमों के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन मैदान, त्रिनिदाद में शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है और आखिरी मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम वनडे में अपनी साख बचाने के इरादे से इस मुकाबले में खेलने उतरेगी।



भारतीय टीम ने अभी तक वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन उसे दोनों मुकाबलों में रोमांचक तरीके से जीत मिली। पहले मुकाबले में 3 रनों से तो दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से भारतीय टीम को जीत मिली। खैर चलिए हम आपको आज होने वाले मुकाबले में मौसम का मिजाज और पिच रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं

Ind vs WI

