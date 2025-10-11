IND vs WI: दूसरे सेशन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज का चायकाल तक पहली पारी में स्कोर 26/1

134.2 ओवर में ध्रुव जुरेल (44) रोस्टन चेज की गेंद पर आउट हुए, जिसके तुरंत बाद कप्तान ने पारी घोषित कर दी। गिल 196 गेंदों में 2 छक्कों और 16 चौकों के साथ 129 रन बनाकर नाबाद रहे। यह बतौर कप्तान उनका पांचवां शतक रहा। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने 98 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान रोस्टन चेज ने एक विकेट अपने नाम किया। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर 2-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी।