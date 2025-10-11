Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: दूसरे सेशन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज का चायकाल तक पहली पारी में स्कोर 26/1

वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे दिन चायकाल तक पहली पारी में एक विकेट पर 26 रन बनाए हैं और वह अभी 492 रन पीछे चल रही है। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर घोषित की।

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 11, 2025

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जा रहा है (Photo - BCCI)

India vs West Indies 2nd Test, day 2 Tea: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहा है। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन चायकाल तक वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में एक विकेट पर 26 रन बनाए हैं और वह अभी 492 रन पीछे चल रही है। क्रीज़ पर तेजनारायरण चंद्रपॉल 13 और एलिक एथनाज़ 2 रन बनाकर खेल रहे हैं।

वेस्टइंडीज ने जॉन कैम्पबेल के रूप में पहला विकेट गंवाया है जो 10 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा की गेंद पर कैम्पबेल ने शॉट खेला और सामने ही साई सुदर्शन खड़े थे। गेंद सुदर्शन के हाथ में आई और इसे देखकर कैम्पबेल सहित सभी खिलाड़ी चौंक गए। सुदर्शन इस दौरान चोटिल भी हुए, लेकिन भारत को पहला विकेट दिलाने में सफल रहे।

इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी। भारत की ओर से इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने शतक लगाए। मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 58 रन जोड़े। राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद जायसवाल ने साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए 193 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद जायसवाल ने गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74 रन जोड़े। जायसवाल ने 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाए। वह रन आउट होकर अपना तीसरा दोहरा शतक लगाने से चूक गए।

इसके बाद कप्तान गिल ने नितीश रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 91 रन जुटाते हुए टीम को 400 के पार पहुंचा दिया। नितीश ने 54 गेंदों में 2 छक्कों और 4 चौकों के साथ 43 रन की पारी खेली। यहां से एक और शानदार साझेदारी देखने को मिली। गिल ने ध्रुव जुरेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 102 रन जोड़ते हुए टीम को 500 के पार पहुंचाया।

134.2 ओवर में ध्रुव जुरेल (44) रोस्टन चेज की गेंद पर आउट हुए, जिसके तुरंत बाद कप्तान ने पारी घोषित कर दी। गिल 196 गेंदों में 2 छक्कों और 16 चौकों के साथ 129 रन बनाकर नाबाद रहे। यह बतौर कप्तान उनका पांचवां शतक रहा। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने 98 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट झटके, जबकि कप्तान रोस्टन चेज ने एक विकेट अपने नाम किया। भारतीय टीम सीरीज का पहला मैच पारी और 140 रन से अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर 2-0 से क्लीन स्वीप करना चाहेगी।

