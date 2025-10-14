योगराज सिंह ने पूर्व दिग्गज को दिया शुभमन गिल के प्रदर्शन का क्रेडिट, व्यवहार को लेकर कही बड़ी बात

शुभमन गिल (Photo: IANS)
IND vs WI Test Series 2025: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को शुभमन गिल एंड कंपनी ने अपने नाम कर लिया है। कप्तान के तौर पर गिल की यह पहली टेस्ट सीरीज जीत है। हालांकि इसका श्रेय योगराज सिंह ने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह (Yograj Singh) को दिया है, जिन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को ट्रेन किया है। पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह टीम इंडिया के प्रदर्शन से खुश हैं। उनका मानना है कि गिल ने युवराज सिंह (Yuvraj Singh) से जो सीखा, वो उनके व्यवहार से झलकता है।
योगराज सिंह ने कहा, "वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप से पहले शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर बराबरी की थी। भारत के युवा खिलाड़ी अपने खेल को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। यही वजह है कि गिल की कप्तानी में भारतीय टीम आगे बढ़ रही है।" भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने युवराज सिंह से इस खेल के गुर सीखे हैं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने कहा, "शुभमन गिल की खासियत है कि वह अपने सभी खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। वह उनके साथ खाना खाते हैं, कभी चाय पीते हैं, कभी उनका हालचाल पूछते हैं। उन्होंने युवराज सिंह से जो सीखा है, वही झलक उनमें नजर आ रही है। जो खिलाड़ी युवराज सिंह से क्रिकेट और जीने का अंदाज सीखेगा, वो दूसरों से अलग खिलाड़ी बनेगा।"
अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान गिल ने टीम के खाते में 129 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज को पहली पारी में महज 248 रन पर समेटने के बाद भारत ने 270 रन की शानदार बढ़त हासिल करते हुए मेहमान टीम को फॉलोऑन दिया। वेस्टइंडीज ने जॉन कैंपबेल और शाई होप की शतकीय पारियों के साथ 390 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में भारत ने 7 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।
विश्व कप 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम चार में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है। योगराज सिंह महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, लेकिन उनका मानना है कि महिला खिलाड़ियों को पुरुषों के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए। उन्होंने कहा, "भारतीय महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे लगता है कि महिला खिलाड़ी, पुरुषों के साथ जितना ज्यादा क्रिकेट खेलें, खुद को और भी बेहतर बना सकती हैं। हमारी बेटियां शानदार खेल रही हैं।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग