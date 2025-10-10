यशस्वी जयसवाल ने जड़ा 7वां शतक, इस मामले में कई दिग्गजों की बराबरी की, ब्रैडमैन और तेंदुलकर के क्लब में हुए शामिल

Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहा है। इस टेस्ट मैच में खब्बू सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक ठोका है। जयसवाल ने 145 गेंदों में 16 चौके लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। इस शतक के साथ जायसवाल ने न केवल अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।