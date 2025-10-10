यशस्वी जयसवाल ने जड़ा 7वां शतक, इस मामले में कई दिग्गजों की बराबरी की, ब्रैडमैन और तेंदुलकर के क्लब में हुए शामिल

जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक ठोका (photo - EspnCricInfo)
Yashasvi Jaiswal, India vs West Indies, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहा है। इस टेस्ट मैच में खब्बू सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक ठोका है। जयसवाल ने 145 गेंदों में 16 चौके लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। इस शतक के साथ जायसवाल ने न केवल अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
यह जायसवाल के टेस्ट करियर का 7वां शतक है। 24 साल की उम्र से पहले सात टेस्ट शतक लगाकर उन्होंने क्रिकेट के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सर डॉन ब्रैडमैन जैसे महान खिलाड़ियों के विशिष्ट क्लब में प्रवेश किया है। इस उम्र में केवल तीन खिलाड़ियों ने उनसे अधिक टेस्ट शतक बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने 12 शतक, भारत के सचिन तेंदुलकर ने 11 शतक और वेस्टइंडीज के गारफील्ड सोबर्स ने नौ शतक बनाए थे।
जायसवाल अब जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलिस्टेयर कुक और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों के साथ सात-सात शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। वहीं अगर भारत के लिए 24 से पहले की उम्र में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने की बात करें तो जायसवाल इस लिस्ट में रवि शास्त्री (5), दिलीप वेंगसरकर (5) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (4) से आगे हैं।
मैच की बात करे तो भारत ने पहले दिन चायकाल तक अपनी पहली पारी में एक विकेट गंवाकर 220 रन बना लिए हैं। फिलहाल यशस्वी जायसवाल 111 रन और साई सुदर्शन 71 रन बनाकर नाबाद हैं। दोनों के बीच अब तक 162 रन की साझेदारी हो चुकी है। केएल राहुल (38 रन) आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्हें जोमेल वारिकन ने आउट किया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग