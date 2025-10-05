Patrika LogoSwitch to English

IND-W vs PAK-W: टॉस के दौरान बड़ा ब्लंडर, मैच रेफरी ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, फैंस हो रहे आग बबूला

IND-W vs PAK-W: भारत ने वनडे वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 'डकवर्थ लुईस नियम' के आधार पर 59 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के विरुद्ध अपना पहला मैच 7 विकेट से गंवा चुकी है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 05, 2025

fatima sana

फातिमा सना, कप्तान, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

IND-W vs PAK-W, ICC Womem's ODI World Cup: भारत-पाकिस्तान के बीच महिला विश्व कप 2025 के छठे मुकाबले में नया विवाद खड़ा हो गया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने 'टेल' कहा। मगर 'हेड' आने के बावजूद टॉस पाकिस्तान के पक्ष में रहा।

जब भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हवा में सिक्का उछाला, तो पाकिस्तानी कप्तान ने स्पष्ट तौर पर 'टेल' कहा था, लेकिन मैच रेफरी जैंड्रे फ्रिट्ज और अनाउंसर मेल जोन्स ने इसे 'हेड' सुना।

सिक्का जमीन पर गिरा और आखिरकार 'हेड' आया, लेकिन फातिमा को टॉस की विजेता माना गया। इसके बाद फातिमा ने क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया। हालांकि, इस बीच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

टॉस का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फैंस आग बबूला नजर आए। कुछ फैंस इस फैसले पर सवाल खड़े करते दिखे। हालांकि, कुछ फैंस ने इसे सिर्फ एक मानवीय भूल बताया है।

रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में दोनों ही टीमें एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं। भारतीय टीम में अमनजोत के स्थान पर रेणुका सिंह को मौका दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी टीम में उमाइमा सोहेल के स्थान पर सदफ शमास को अंतिम एकादश में चुना गया। इस दौरान दोनों ही कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले, एशिया कप 2025 में भी भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे रिकॉर्ड को देखें, तो दोनों देशों के बीच अब तक कुल 11 मैच खेले गए हैं। इस दौरान सभी 11 मुकाबले टीम इंडिया के पक्ष में रहे।

भारत ने वर्ल्ड कप के अपने शुरुआती मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 'डकवर्थ लुईस नियम' के आधार पर 59 रन से जीत दर्ज की थी, जबकि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के विरुद्ध अपना पहला मैच 7 विकेट से गंवा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।

