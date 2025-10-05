IND-W vs PAK-W: टॉस के दौरान बड़ा ब्लंडर, मैच रेफरी ने पाकिस्तान के पक्ष में दिया फैसला, फैंस हो रहे आग बबूला

रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में दोनों ही टीमें एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं। भारतीय टीम में अमनजोत के स्थान पर रेणुका सिंह को मौका दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी टीम में उमाइमा सोहेल के स्थान पर सदफ शमास को अंतिम एकादश में चुना गया। इस दौरान दोनों ही कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। इससे पहले, एशिया कप 2025 में भी भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था।