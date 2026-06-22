IND W vs SA W: साउथ अफ्रीका से हार के बाद हरमनप्रीत कौर निराश, इन 4 गेंदबाजों पर फोड़ा हार का का ठीकरा

इस जीत के बावजूद साउथ अफ्रीका की टीम अंक तालिका में भारत से पीछे है, जबकि टीम इंडिया 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं और वह टॉप पर है। एक ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। इस हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) निराश नजर आईं। उन्होंने मैच के बाद कहा, "हमें कुछ ऐसे मौके मिले जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हाथ से निकल गए, लेकिन मुझे लगता है कि दो मैच अभी बाकी हैं और यह समय हमारे लिए पॉजिटिव रहने और पॉजिटिव सोचने का है।"