Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा, श्रेयस अय्यर को सौंपी टीम की कमान

India A squad for Australia A Series: सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। इस भारतीय टीम का कप्‍तान श्रेयस अय्यर को बनाया गया है।

भारत

lokesh verma

Sep 06, 2025

Shreyas Iyer
Shreyas Iyer (Photo Credit: IANS)

India A squad for Australia A Series: बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। इस भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर तो ध्रुव जुरेल उपकप्तान और विकेट कीपर की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे।

श्रेयस अय्यर से बड़ी उम्‍मीदें

बता दें कि श्रेयस अय्यर फिलहाल अपने राज्य के साथी शार्दुल ठाकुर के नेतृत्व में दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए खेलने में व्यस्त हैं। अब जब श्रेयस को भारत ए टीम की कमान सौंपी गई है तो उनसे अच्‍छे प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी, ताकि भारत की आगामी टेस्‍ट सीरीज में उनकी आजमाइश की जा सके। क्‍योंकि टीम मैनेजमेंट को अभी भी तीसरे नंबर की तलाश है। इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज में इस नंबर पर करुण नायर और साई सुदर्शन को आजमाया गया था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके थे।

16 सितंबर से खेला जाएगा पहला मुकाबला

सीरीज का पहला मुकाबला 16 सितंबर 2025 से खेला जाएगा और दूसरा बहु-दिवसीय मैच 23 सितंबर, 2025 को शुरू होगा। दोनों मैच लखनऊ में होंगे। इसके बाद इन दोनों देशों की ए टीमों के बीच ही 30 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। कानपुर में खेली जाने वाली इस सीरीज के लिए अगले दो हफ्तों में टीम की घोषणा हो सकती है।

भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेट कीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

06 Sept 2025 03:08 pm

Published on:

06 Sept 2025 02:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा, श्रेयस अय्यर को सौंपी टीम की कमान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट