ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा, श्रेयस अय्यर को सौंपी टीम की कमान

India A squad for Australia A Series: बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। इस भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर तो ध्रुव जुरेल उपकप्तान और विकेट कीपर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में शामिल दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे।
बता दें कि श्रेयस अय्यर फिलहाल अपने राज्य के साथी शार्दुल ठाकुर के नेतृत्व में दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए खेलने में व्यस्त हैं। अब जब श्रेयस को भारत ए टीम की कमान सौंपी गई है तो उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, ताकि भारत की आगामी टेस्ट सीरीज में उनकी आजमाइश की जा सके। क्योंकि टीम मैनेजमेंट को अभी भी तीसरे नंबर की तलाश है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इस नंबर पर करुण नायर और साई सुदर्शन को आजमाया गया था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके थे।
सीरीज का पहला मुकाबला 16 सितंबर 2025 से खेला जाएगा और दूसरा बहु-दिवसीय मैच 23 सितंबर, 2025 को शुरू होगा। दोनों मैच लखनऊ में होंगे। इसके बाद इन दोनों देशों की ए टीमों के बीच ही 30 सितंबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। कानपुर में खेली जाने वाली इस सीरीज के लिए अगले दो हफ्तों में टीम की घोषणा हो सकती है।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेट कीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान और विकेट कीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर।