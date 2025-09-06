ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा, श्रेयस अय्यर को सौंपी टीम की कमान

बता दें कि श्रेयस अय्यर फिलहाल अपने राज्य के साथी शार्दुल ठाकुर के नेतृत्व में दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन के लिए खेलने में व्यस्त हैं। अब जब श्रेयस को भारत ए टीम की कमान सौंपी गई है तो उनसे अच्‍छे प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी, ताकि भारत की आगामी टेस्‍ट सीरीज में उनकी आजमाइश की जा सके। क्‍योंकि टीम मैनेजमेंट को अभी भी तीसरे नंबर की तलाश है। इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज में इस नंबर पर करुण नायर और साई सुदर्शन को आजमाया गया था, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर सके थे।