न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान, 2 नए खिलाड़ियों को मिला मौका

India A squad for the four-matches against New Zealand A:



Priyank Panchal (C), Easwaran, Ruturaj, Patidar, Sarfaraz, Tilak Varma, KS Bharat (WK), Upendra Yadav (WK), Kuldeep Yadav, Saurabh Kumar, Rahul Chahar, Prasidh, Umran Malik, Mukesh Kumar, Yash Dayal, Arzan Nagwaswalla.