भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया: फिलिप्स की मेहनत पर फिरा पानी, सीरीज में 1-0 की बढ़त

जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। दूसरी गेंद पर डेवोन कॉन्वे (0) आउट हो गए। रचिन रवींद्र (1) भी जल्दी पवेलियन लौटे, स्कोर 1/2। टिम रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स ने तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 51 रन जोड़े। रॉबिन्सन 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप्स ने मार्क चैपमैन के साथ चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की। फिलिप्स ने 40 गेंदों में 78 रन (4 चौके, 6 छक्के) बनाए, जबकि चैपमैन 39 रन पर आउट हुए। डेरिल मिचेल 28 और कप्तान सैंटनर नाबाद 20 रन बनाकर नाकाम रहे।