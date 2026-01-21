21 जनवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया: फिलिप्स की मेहनत पर फिरा पानी, सीरीज में 1-0 की बढ़त

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मुकाबले को 48 रन से जीता।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 21, 2026

India defeated New Zealand 0

भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) स्टेडियम, जामठा, नागपुर में खेला गया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 238 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका टी20 में सर्वोच्च स्कोर है। जवाब में न्यूजीलैंड 20 ओवरों में 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी। भारत ने 48 रनों की शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की।

भारत की खराब शुरुआत

भारत की पारी की शुरुआत में शुरुआती झटके लगे। संजू सैमसन (10) और ईशान किशन (8) जल्दी आउट हो गए, स्कोर 27/2 हो गया। यहां से अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज अपनाया। उन्होंने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 गेंदों में 99 रनों की मजबूत साझेदारी की। सूर्यकुमार यादव 22 गेंदों में 32 रन (4 चौके, 1 छक्का) बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वे ईश सोढ़ी की गेंद पर कैच आउट हुए, स्कोर 149/4।

रिंकू सिंह ने खेली नाबाद 44 रनों की पारी

इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में 25 रन (3 चौके, 1 छक्का) बनाए। शिवम दुबे 9 रन पर आउट हुए। अंत में रिंकू सिंह ने नाबाद 44 रनों की उपयोगी पारी खेली। 20 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर उन्होंने स्कोर को 238 तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी और काइल जैमीसन ने 2-2 विकेट झटके।

फिलिप्स की मेहनत पर फिरा पानी

जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। दूसरी गेंद पर डेवोन कॉन्वे (0) आउट हो गए। रचिन रवींद्र (1) भी जल्दी पवेलियन लौटे, स्कोर 1/2। टिम रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स ने तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 51 रन जोड़े। रॉबिन्सन 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप्स ने मार्क चैपमैन के साथ चौथे विकेट के लिए 42 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की। फिलिप्स ने 40 गेंदों में 78 रन (4 चौके, 6 छक्के) बनाए, जबकि चैपमैन 39 रन पर आउट हुए। डेरिल मिचेल 28 और कप्तान सैंटनर नाबाद 20 रन बनाकर नाकाम रहे।

वरुण और शिवम ने चटकाए 2-2 विकेट

भारत की गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाए। यह जीत भारत की टी20 विश्व कप तैयारियों के लिए शानदार शुरुआत साबित हुई।

भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

Updated on:

21 Jan 2026 11:09 pm

Published on:

21 Jan 2026 11:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया: फिलिप्स की मेहनत पर फिरा पानी, सीरीज में 1-0 की बढ़त

