संदीप पाटिल ने BCCI पर उठाए गंभीर सवाल, वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया बकवास

हाल ही में समाप्त हुए भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ तीन टेस्ट खेले। दौरे से पहले ही यह बता दिया गया था कि बुमराह सभी पांच टेस्ट नहीं खेलेंगे। जैसा तय हुआ, बुमराह ने तीन टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया और इंग्लैंड की सपाट पिचों पर 2 बार पांच विकेट हॉल पूरा किया। हालांकि, उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर भारत के पूर्व चयनकर्ता संदीप पाटिल ने अपनी राय रखी है। पाटिल ने वर्कलोड मैनेजमेंट को "बकवास" करार देते हुए मौजूदा क्रिकेट सिस्टम और खिलाड़ियों की मानसिकता पर सवाल उठाए।