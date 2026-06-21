India ODI squad for England Tour: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्‍लैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चोट के चलते अफगानिस्तान सीरीज से बाहर रहने के बाद विराट कोहली इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह दी गई। हालांकि इससे पहले उन्‍हें फिटनेस क्लियरेंस लेना होगा। वहीं, वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते ब्रेक पर रहे जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हुई है। लेकिन, सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि अफगानिस्‍तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक लगाने वाले यशस्‍वी जायसवाल को बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया है।