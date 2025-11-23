साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल होंगे टीम के कप्तान? लौट सकते हैं ये खिलाड़ी

कप्तानी की तलाश सिर्फ एक या दो सीरीज के लिए ही है। ऐसे में सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन होगा। रविवार (23 नवंबर) को भारतीय टीम चुनी जाएगी। नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर रहे हैं और 30 नवंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। वह अभी अपनी चोट की जांच के लिए मुंबई में हैं। दूसरी ओर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगी चोट और उसके बाद हुई सर्जरी के कारण श्रेयस अय्यर के भी बाहर होने से चयनकर्ताओं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जहां उन्हें एक नए लीडर की तलाश करनी पड़ रही है।