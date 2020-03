कोरोना का कहर: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच बाकी बचे दोनों मैच रद्द

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। व्यापार, उद्योग और खेल पर इसका प्रभाव दिख रहा है। एहतियात के तौर पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों को रद्द कर दिया गया है। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। बता दें की भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बाकी दो वनडे मैच लखनऊ और कोलकाता में 15 और 18 मार्च को खेले जाने थे। गुरुवार को धर्मशाला में सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण कैंसिल हो गया था।

कोरोना वायरस के चलते लिया गया ये फैसला

इससे पहले, बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के चलते इन दोनों मैचों को खाली स्टेडियम में करवाने का फैसला किया गया था। खेल मंत्रालय खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई और राष्ट्रीय महासंघों को निर्देश दिया था कि कोरोनो वायरस के चलते किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन होता है तो बिना दर्शकों के बीच उसे बंद दरवाजे में करना सही रहेगा। लेकिन अब ताजा मामले में इन मैचों को रद्द कर दिया गया है।

Board of Control for Cricket in India: BCCI along with Cricket South Africa (CSA) have decided to reschedule the ongoing ODI series in view of the Novel Corona virus (COVID-19) outbreak. South Africa will visit India at a later date to play 3 One-day Internationals. #Coronavirus https://t.co/mYJ2Uhs2qr