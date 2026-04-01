वैभव सूर्यवंशी का जमकर गरजेगा बल्ला या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच से किसे मिलेगी ज्यादा मदद

पिछले तीन मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है और वह अंक तालिका में नौवें स्थान पर खिसक चुकी है। टीम का नेट रन रेट भी इस सीजन सबसे खराब रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे बड़ी परेशानी उनके बल्लेबाज रहे हैं, जो अब तक एकजुट होकर प्रदर्शन करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत उनके बल्लेबाज हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर को छोड़कर मध्यक्रम के बल्लेबाज अभी भी संघर्ष करते नजर आए हैं।