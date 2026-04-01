मैच शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले ईशान किशन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, अक्षर पटेल ने चुनी गेंदबाजी

दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। आकिब नबी की जगह पर नीतीश राणा की टीम में वापसी हुई है। टॉस जीतने के बाद कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। टॉस की जगह अगर सारे मैच जीत जाते तो अच्छा होता। धन्यवाद, मैंने नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए 100 मैच खेलूंगा। उम्मीद है कि इस मुकाबले का अंत जीत के साथ होगा। प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है। नीतीश राणा आकिब नबी की जगह खेल रहे हैं।"