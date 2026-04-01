DC के गेंदबाजों पर टूट कर बरसे अभिषेक शर्मा, खेल डाली IPL इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी

Abhishek Sharma Hundred in IPL 2026: आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए आईपीएल इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी खेल डाली। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभिषेक ने नााद 135 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उनके शतक की बदौलत SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 242 रन बनाए।