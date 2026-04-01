21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

DC के गेंदबाजों पर टूट कर बरसे अभिषेक शर्मा, खेल डाली IPL इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी

IPL 2026 SRH vs DC: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अभिषेक शर्मा शुरू से लेकर अंत तक नाबाद रहे और आईपीएल इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी खेल डाली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 21, 2026

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा (फोटो- IANS)

Abhishek Sharma Hundred in IPL 2026: आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए आईपीएल इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी खेल डाली। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अभिषेक ने नााद 135 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उनके शतक की बदौलत SRH ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 242 रन बनाए।

SRH को मिली धमाकेदार शुरुआत

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 8.5 ओवर में 97 रन जोड़े। हेड 26 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी इस पारी में 142 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 2 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन के रूप में अभिषेक को एक और बढ़िया जोड़ीदार मिला।

अभिषेक और ईशान ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए महज 35 गेंदों में 79 रन जोड़े। ईशान ने 13 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से 25 रन बनाए। हालांकि, एसआरएच के कप्तान रनआउट होकर पवेलियन लौटे। अभिषेक ने एक छोर संभाले रखा और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया।

अभिषेक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 68 गेंदों में नाबाद 135 रन बनाए। 198 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अभिषेक ने अपनी इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के लगाए। वहीं, हेनरिक क्लासेन ने महज 13 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। अभिषेक-क्लासेन ने तीसरे विकेट के लिए 32 गेंदों में 66 रनों की अटूट साझेदारी निभाई। डीसी की तरफ से इकलौता विकेट अक्षर पटेल ने लिया।

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

175* क्रिस गेल (RCB) बनाम पुणे वॉरियर्स- 2013
158* ब्रेंडन मैकुलम (KKR) बनाम RCB- 2008
141 अभिषेक शर्मा (SRH) बनाम PBKS - 2025
140* क्विंटन डीकॉक (LSG) बनाम KKR- 2022
135* अभिषेक शर्मा (SRH) बनाम DC- 2026

ये भी पढ़ें

मैच शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले ईशान किशन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, अक्षर पटेल ने चुनी गेंदबाजी
क्रिकेट
IPL 2026 SRH vs DC

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Updated on:

21 Apr 2026 09:52 pm

Published on:

21 Apr 2026 09:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / DC के गेंदबाजों पर टूट कर बरसे अभिषेक शर्मा, खेल डाली IPL इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी पारी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

वैभव सूर्यवंशी का जमकर गरजेगा बल्ला या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच से किसे मिलेगी ज्यादा मदद

IPL 2026 MATCH 32th Ekena Stadium Pitch Report
क्रिकेट

मैच शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले ईशान किशन के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, अक्षर पटेल ने चुनी गेंदबाजी

IPL 2026 SRH vs DC
क्रिकेट

LSG vs RR Head To Head: क्या जीत की पटरी पर लौटेगी RR? जानें LSG के खिलाफ कैसा रहा है रिकॉर्ड

LSG vs RR Head To Head
क्रिकेट

पिता चाहते थे डॉक्टर बने तिलक वर्मा, लेकिन एक वाक्य, जिसके बाद शुरू हुआ क्रिकेटर बनने का सफर

तिलक वर्मा
क्रिकेट

पाकिस्तान क्रिकेट की नई चाल! सऊदी अरब में स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू, जानें क्या है असली वजह

T20 World Cup Jay Shah Mohsin Naqvi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.