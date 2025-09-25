सीरीज के लिए चुनी गई टीम में कुछ हैरान करने वाले फैसले भी देखने को मिले हैं। करुण नायर को लेकर पहले से ही अटकलें थीं कि उन्हें इस सीरीज में मौका नहीं मिलेगा। इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, और चयनकर्ताओं ने इस बार भी उन पर भरोसा नहीं जताया। दूसरी ओर, सरफराज खान का चयन न होना क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के लिए चौंकाने वाला है। सरफराज ने हाल ही में बूची बाबू टूर्नामेंट में तमिलनाडु के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले सरफराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। यह फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है।