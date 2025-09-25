Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI Test: वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, सरफराज खान फिर ‘नज़रअंदाज़’, करुण नायर की छुट्टी, फिर बदला टीम का उपकप्तान

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में कई बड़े फेरबदल देखने को म‍िले हैं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 25, 2025

Ind vs Eng 5th Test Day 3 Highlights
जैक क्रॉली को आउट करने की खुशी मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Indian Squad Announced for west Indies Test Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अक्टूबर 2025 में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं। ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भारतीय टेस्ट टीम का नया उपकप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि सरफराज खान को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है। इसके अलावा, इंग्लैंड दौरे पर खेलने वाले करुण नायर को भी इस सीरीज के लिए टीम से बाहर कर दिया गया है।

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को विकेटकीपिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके कारण उनका चयन इस सीरीज के लिए नहीं किया गया। पंत की अनुपस्थिति न केवल विकेटकीपिंग के लिए बल्कि टीम की उपकप्तानी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि वे इंग्लैंड दौरे पर उपकप्तान की भूमिका निभा रहे थे। उनकी जगह अब अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है।

ध्रुव जुरेल पर नजरें, जगीदशन बैकअप विकेटकीपर

ध्रुव जुरेल को इस सीरीज में विकेटकीपिंग की पहली पसंद के रूप में चुना गया है। युवा और प्रतिभाशाली जुरेल ने हाल के प्रदर्शनों से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है। उनके पास यह मौका है कि वे इस सीरीज में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएं। वहीं, बैकअप विकेटकीपर के रूप में एन जगीदशन को टीम में शामिल किया गया है। जगीदशन ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और यह उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने का एक और अवसर हो सकता है।

करुण नायर और सरफराज खान को लेकर चर्चा

सीरीज के लिए चुनी गई टीम में कुछ हैरान करने वाले फैसले भी देखने को मिले हैं। करुण नायर को लेकर पहले से ही अटकलें थीं कि उन्हें इस सीरीज में मौका नहीं मिलेगा। इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, और चयनकर्ताओं ने इस बार भी उन पर भरोसा नहीं जताया। दूसरी ओर, सरफराज खान का चयन न होना क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के लिए चौंकाने वाला है। सरफराज ने हाल ही में बूची बाबू टूर्नामेंट में तमिलनाडु के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले सरफराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। यह फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है।

अक्षर पटेल की वापसी

ऑलराउंडर अक्षर पटेल की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी हुई है। इंग्लैंड दौरे पर वे टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन घरेलू मैदानों पर उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का संतुलन भारतीय टीम के लिए अहम साबित हो सकता है। उनकी मौजूदगी से मध्य क्रम और स्पिन गेंदबाजी में गहराई आएगी।

सीरीज का शेड्यूल

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी विशालता और शानदार सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसके बाद दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।

वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ सीरीज के ल‍िए 15 सदस्यीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रवींद्र जडेजा (उप कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर),वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

Updated on:

25 Sept 2025 01:26 pm

Published on:

25 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI Test: वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, सरफराज खान फिर ‘नज़रअंदाज़’, करुण नायर की छुट्टी, फिर बदला टीम का उपकप्तान

