वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा में होगी देरी, सामने आई बड़ी वजह

भारतीय क्रिकेट टीम भले ही फिलहाल एशिया कप 2025 के लिए अस्थायी रूप से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन जल्द ही वह टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज एशिया कप फाइनल के ठीक चार दिन बाद 2 अक्टूबर से शुरू होगी। लेकिन, दो टेस्ट मैच की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते तक के लिए टल सकती है, क्योंकि बीसीसीआई चयन समिति में दो अहम बदलाव किए जाने हैं।
दरअसल, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन दो नए चयनकर्ता आएंगे। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि किसे लिया जाएगा। शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी या श्रीधरन शरत को जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। चयन समिति में दो बदलावों के चलते टीम के चयन में देरी हो सकती है। माना जा रहा है कि चयनकर्ताओं के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग दो सप्ताह लगेंगे।
इनसाइडस्पोर्ट की रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में अभी एक महीना बाकी है। घरेलू सीरीज के चलते कोई समस्या नहीं होगी। आदर्श स्थिति यह होगी कि टेस्ट टीम की घोषणा से पहले नए चयनकर्ताओं को शामिल किया जाए। अगर इस प्रक्रिया में समय लगता है तो मौजूदा समिति दूसरे या तीसरे हफ्ते में टीम की घोषणा करेगी।
माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 ड्रॉ खेलने वाली भारतीय टेस्ट टीम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि श्रेयस अय्यर और करुण नायर चर्चा में रहेंगे। चयनकर्ताओं को जसप्रीत बुमराह पर भी फैसला लेना होगा, जो कि एशिया कप में खेलेंगे। आठ साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट टीम में वापसी करने वाले नायर अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। उन्होंने आठ पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक बनाया और बल्लेबाजों की मददगार पिचों पर 25.62 की औसत से ही रन बना सके।
वहीं, श्रेयस अय्यर का दलीप ट्रॉफी में खेलना तय है और अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनकी वापसी हो सकती है। उनके अलावा सरफराज खान और देवदत्त पडिक्कल भी कतार में हैं।
चयनकर्ता ऋषभ पंत की फिटनेस पर भी नजर रख रहे हैं। इंग्लैंड में पैर में हुए फ्रैक्चर के बाद पंत अभी भी उबर रहे हैं। टेस्ट सीरीज शुरू होने में एक महीना बाकी है और पंत ने बिना प्लास्टर के चलना भी शुरू नहीं किया है। इसके बावजूद वह भारत बनाम वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उनकी जगह ध्रुव जुरेल को मौका मिल सकता है। जबकि ईशान किशन और एन जगदीशन बैकअप विकेटकीपर की भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।