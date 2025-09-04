वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा में होगी देरी, सामने आई बड़ी वजह

भारतीय क्रिकेट टीम भले ही फिलहाल एशिया कप 2025 के लिए अस्थायी रूप से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन जल्द ही वह टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज एशिया कप फाइनल के ठीक चार दिन बाद 2 अक्टूबर से शुरू होगी। लेकिन, दो टेस्‍ट मैच की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते तक के लिए टल सकती है, क्‍योंकि बीसीसीआई चयन समिति में दो अहम बदलाव किए जाने हैं।