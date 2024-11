दक्षिण अफ्रीका संग त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, ये रहा पूरा शेड्यूल

भारत महिला अंडर-19B टीम- निकी प्रसाद (कप्तान), कमलिनी जी, महंती श्री, ईश्वरी अवासारे, मिथिला विनोद, आयुषी शुक्ला केसरी धृति, पारूनिका सिसोदिया, वैष्णवी शर्मा, पार्श्वी चोपड़ा, नंधाना एस, अनाडी तागडे, अनंदिता किशोर, सुप्रिया अरेला, भारती उपाध्याय।

त्रिकोणीय सीरीज का कार्यक्रम 3 दिसंबर- भारत महिला U-19 A vs दक्षिण अफ्रीका महिला U-19

4 दिसंबर- भारत महिला U-19 B vs दक्षिण अफ्रीका महिला U-19

6 दिसंबर- भारत महिला U-19 A vs भारत महिला U-19 B

7 दिसंबर- भारत महिला U-19 A vs दक्षिण अफ्रीका महिला U-19

9 दिसंबर- भारत महिला U-19 B vs दक्षिण अफ्रीका महिला U-19

10 दिसंबर- भारत महिला U-19 A vs भारत महिला U-19 B

12 दिसंबर- फाइनल