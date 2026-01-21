21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शुभमन गिल को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI से की अपील

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले BCCI ने रोहित शर्मा को हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया था। गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अब तक 3 में से 1 वनडे सीरीज जीत पाई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 21, 2026

Shubman gill and rohit sharma

शुभमन गिल और रोहित शर्मा (File Photo Credit - IANS)

शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी वनडे सीरीज खेलने उतरी थी। इससे पहले टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वनडे सीरीज खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने 2-1 से जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार फिर भारतीय टीम को 2-1 से हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी उनकी कप्तानी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

शुभमन गिल को हटाने की मांग

अब गौतम गंभीर के पूर्व साथी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने शुभमन गिल को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को दोबारा वनडे टीम का कप्तान बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2025 के दौरान टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। फिलहाल रोहित शर्मा सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उनसे वनडे टीम की कप्तानी छीन ली गई थी और शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया था।

शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ही सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जब टीम इंडिया घर लौटी तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 से जीत जरूर मिली, लेकिन इसके बाद घरेलू मैदान पर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 2-1 से मुंह की खानी पड़ी। न्यूजीलैंड ने 37 सालों में पहली बार भारत को उसकी सरजमीं पर वनडे सीरीज में हराया। इसके बाद शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने की मांग और तेज हो गई।
इनसाइड स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने की मांग की और बीसीसीआई से अपनी गलती सुधारने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगले साल वर्ल्ड कप है और भारतीय टीम को सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज या छोटे टूर्नामेंट नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने के लक्ष्य के साथ उतरना चाहिए।” मनोज तिवारी ने आगे कहा कि रोहित शर्मा के नाम दो आईसीसी ट्रॉफी और पांच आईपीएल खिताब हैं और कप्तानी के मामले में शुभमन गिल उनकी तुलना में कहीं नहीं ठहरते। उन्होंने कहा कि रोहित के पास अनुभव है, जबकि शुभमन गिल में अनुभव की कमी साफ नजर आती है।

मनोज तिवारी ने समझाते हुए कहा कि मैदान पर फील्डिंग सेट करना, गेंदबाजी में बदलाव करना और यह तय करना कि किस छोर से कौन गेंदबाजी करे—इन सभी बातों से कप्तान का अनुभव झलकता है। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा शुभमन गिल से सिर्फ थोड़ा नहीं, बल्कि काफी बेहतर कप्तान हैं और यही वजह है कि वह इतने सफल रहे हैं।” मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि शुभमन गिल की कप्तानी में भी वर्ल्ड कप जीता जा सकता है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो रोहित शर्मा के कप्तान बनने पर भारत के जीतने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें

BCB और ICC के गतिरोध के बीच स्टार बल्लेबाज शांतो का बड़ा बयान, बोले- T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी
क्रिकेट
Najmul Hossain Shanto on T20 World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

21 Jan 2026 06:08 pm

Published on:

21 Jan 2026 06:04 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI से की अपील

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

2 साल बाद जैक क्रॉली खेलेंगे वनडे मैच, इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए घोषित की प्लेइंग 11

England cricket team
क्रिकेट

क्या पाकिस्तान में आयोजित होंगे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्डकप के मैच? PCB ने आईसीसी को दिया सुझाव

ICC ultimatum to BCB
क्रिकेट

3 मैचों की वनडे सीरीज में 240 रन, फिर भी विराट कोहली से छिन गई नंबर 1 की कुर्सी, जानें क्या है वजह

virat Kohli
क्रिकेट

IPL 2026 के शेड्यूल में चुनाव बने रोड़ा, RCB और RR को होम वेन्यू फाइनल करने के लिए मिला एक हफ्ते का समय

IPL 2026 schedule awaits election dates
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आखिरी फैसले से पहले ICC को PCB ने भेजा ये ईमेल

PCB email to ICC in support of Bangladesh
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.