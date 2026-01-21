शुभमन गिल को हटाकर रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग, पूर्व क्रिकेटर ने BCCI से की अपील

शुभमन गिल की कप्तानी में पहली ही सीरीज में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जब टीम इंडिया घर लौटी तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 से जीत जरूर मिली, लेकिन इसके बाद घरेलू मैदान पर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 2-1 से मुंह की खानी पड़ी। न्यूजीलैंड ने 37 सालों में पहली बार भारत को उसकी सरजमीं पर वनडे सीरीज में हराया। इसके बाद शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने की मांग और तेज हो गई।

इनसाइड स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बनाने की मांग की और बीसीसीआई से अपनी गलती सुधारने का आग्रह किया।