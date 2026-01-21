BCB और ICC के गतिरोध के बीच स्टार बल्लेबाज शांतो का बड़ा बयान, बोले- T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी

शांतो ने वर्ल्ड कप के महत्व और मौजूदा गतिरोध के बावजूद खिलाड़ी इसे एक दुर्लभ अवसर क्यों मानते हैं? इस पर जोर देते हुए कहा कि क्रिकेटर के तौर पर हम हमेशा खेलना चाहते हैं। जब वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है, तो बेशक हम वहां रहना चाहते हैं। ये टूर्नामेंट अक्सर नहीं होते। वर्ल्ड कप दुर्लभ होते हैं, खासकर 50 ओवर का फॉर्मेट जो हर चार साल में होता है। मैं इसे हमारे लिए अच्छा क्रिकेट खेलने का एक बड़ा मौका मानता हूं।