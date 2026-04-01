KKR को बड़ा झटका, अजिंक्य रहाणे को मजबूरी में बदलनी पड़ी प्लेइंग 11, टॉस हारकर भी श्रेयस अय्यर खुश

IPL 2026, KKR vs PBKS: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने सोमवार को ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। लगातार दोनों मुकाबले हारने के बाद केकेआर इस मुकाबले को जीतकर खाता खोलना चाहेगी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। केकेआर की टीम दो बदलावों के साथ उतरी है। टीम में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन के स्थान पर रोवमैन पॉवेल और नवदीप सैनी को शामिल किया गया है, जबकि पंजाब किंग्स की टीम में कोई बदलाव नहीं है।