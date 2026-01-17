वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, रच दिया एक और कीर्तिमान

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस धमाकेदार पारी के दम पर भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में उन्होंने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली के नाम यूथ क्रिकेट में 978 रन हैं, इसके लिए उन्होंने 25 पारियां खेली थी। सूर्यवंशी अपनी इस अर्द्धशतकीय पारी के साथ ही कोहली को पछाड़ कर इस सूची में उनसे आगे आ गए हैं। इस मैच से पहले उनके नाम 975 रन थे और उन्हें यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 4 रन और बनाने थे, अब यह आंकड़ा 1047 रन हो गया है। इसके लिए उन्होंने महज 20 पारियां खेली हैं।