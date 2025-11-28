वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल, आयुष म्हात्रे संभालेंगे भारतीय टीम की कमान

India Under-19 squad for Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एसीसी मेंस अंडर-19 के लिए शुक्रवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। भारतीय अंडर-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) और विहान मल्होत्रा को भारतीय अंडर-19 टीम में जगह दी गई है। भारत टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में 14 दिसंबर को दुबई स्थित ICC अकादमी में पाकिस्तान से भिड़ेगा।