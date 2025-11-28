वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में मचाएंगे धमाल, आयुष म्हात्रे संभालेंगे भारतीय टीम की कमान

14 वर्षीय युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: x/ESPNcricinfo)
India Under-19 squad for Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एसीसी मेंस अंडर-19 के लिए शुक्रवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। भारतीय अंडर-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे को सौंपी गई है। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) और विहान मल्होत्रा को भारतीय अंडर-19 टीम में जगह दी गई है। भारत टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में 14 दिसंबर को दुबई स्थित ICC अकादमी में पाकिस्तान से भिड़ेगा।
भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाड़ी वर्तमान में बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। अंडर-19 ट्राई सीरीज में रविवार को भारत-ए का सामना अफगानिस्तान-ए से होगा।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेट-कीपर), हरवंश सिंह (विकेट-कीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस पर निर्भर), उधव मोहन, आरोन जॉर्ज।
स्टैंडबाय खिलाड़ी: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत
