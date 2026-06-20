IND vs AFG: प्रसिद्ध कृष्णा की ‘खतरनाक’ गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान 218 पर ढेर, हशमतुल्लाह शाहिदी ने जड़ा शतक

India vs Afghanistan, 3rd ODI: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुक़ाबला चेन्नई में खेला जा रहा है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में अफगानिस्तान ने कप्तान हशमातुल्लाह शाहिदी के शानदार शतक के बावजूद भारत को मात्र 219 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत ने पहले 2 मुक़ाबले जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर चुका है।