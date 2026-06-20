चेन्नई की उमस भरी गर्मी में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंद को अपनी जेब में रखने के बाद कहा कि इतने गर्म दिन में आकर इतनी अच्छी बॉलिंग के साथ टीम की मदद करके बहुत खुश हूं। क्या फुलर बॉलिंग करने की कोई सोची-समझी कोशिश थी? इस पर उन्‍होंने कहा कि हम हर जगह लेंथ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैं कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हूं। यह देखकर अच्छा लग रहा है कि चीजें हो रही हैं और निश्चित रूप से मोर्ने काफी समय से मेरे कानों में थे और मैं आज अच्छी बॉलिंग करके खुश हूं।