IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार? भारतीय टीम को रास नहीं आएगी पर्थ की पिच

India vs Australia 1st ODI Perth Pitch and weather Report: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मुक़ाबला रिमांचक होने वाला है। क्योंकि छह महीने के बाद दोनों टीमों एक दूसरे से वनडे मुक़ाबला खेलेंगी। आखिरी बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के पास कंगारू टीम से हिसाब चुकाने का अच्छा मौका है। आइए इस मैच से पहले जानते हैं कैसा है पर्थ की पिच और मौसम का हाल?