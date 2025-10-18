IND vs AUS 1st ODI Pitch Report: तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बल्लेबाज लगाएंगे रनों का अंबार? भारतीय टीम को रास नहीं आएगी पर्थ की पिच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला वाका में नहीं बल्कि पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा (Photo - ANI)
India vs Australia 1st ODI Perth Pitch and weather Report: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुक़ाबला कल यानि 19 अक्टूबर को खेला जाएगा। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मुक़ाबला रिमांचक होने वाला है। क्योंकि छह महीने के बाद दोनों टीमों एक दूसरे से वनडे मुक़ाबला खेलेंगी। आखिरी बार भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली थी और उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया के पास कंगारू टीम से हिसाब चुकाने का अच्छा मौका है। आइए इस मैच से पहले जानते हैं कैसा है पर्थ की पिच और मौसम का हाल?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह मुक़ाबला वाका में नहीं बल्कि पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती रही है। पुराने वाका स्टेडियम की पिच को दुनिया की सबसे तेज पिचों में शुमार किया जाता था, और ऑप्टस स्टेडियम भी इस विरासत को बखूबी संभाले हुए है। ऑप्टस में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल किया जाता है। यह पिच भले ही वाका जितनी तेज न हो, लेकिन इसमें उछाल और गति की कोई कमी नहीं।
ताजा तस्वीरों में पिच पर घास की मौजूदगी तेज गेंदबाजों के लिए उत्साहजनक है। नई गेंद के साथ गेंदबाज शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर कहर बरपा सकते हैं। खासतौर पर अतिरिक्त उछाल तेज गेंदबाजों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच की रफ्तार और उछाल में कमी आती है, जिससे बल्लेबाजी आसान हो जाती है।
इस मैदान पर खेले गए तीन वनडे मुकाबलों में से दो बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इस आंकड़े को देखते हुए टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकता है, ताकि शुरुआती उछाल का फायदा उठाया जा सके।
ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का वनडे रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। इस मैदान पर खेले गए तीन वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया को एक भी जीत नसीब नहीं हुई। नवंबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले 2018 में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने भी इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। यह आंकड़े ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं।
दूसरी ओर, भारत ने इस मैदान पर अभी तक कोई वनडे मैच नहीं खेला है, लेकिन 2024 में यहीं खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। यह जीत भारतीय टीम के लिए आत्मविश्वास का स्रोत हो सकती है। खासतौर पर भारतीय तेज गेंदबाज, जिन्होंने टेस्ट में इस पिच का बखूबी फायदा उठाया था, वनडे में भी कमाल दिखाने को तैयार होंगे।
मौसम की बात करें तो मैच के दिन पर्थ में दिन के समय 60 प्रतिशत और रात के वक्त 40 प्रतिशत बारिश के आसार हैं। यानी इस कारण ओवरकास्ट कंडीशन बनी रहेगी और तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल सकती है। बल्लेबाजों को ऐसे वक्त संभलकर खेलना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया में यह सर्दियां जाने का समय है और इस वक्त बारिश भी अक्सर होती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है।
