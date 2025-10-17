AUS vs IND: बदल गई टीम इंडिया की जर्सी, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले सामने आई यह तस्वीर

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत (Photo Credit -BCCI@X)
AUS vs IND: भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें जल्द ही वनडे सीरीज में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों की इस भिड़ंत से पहले भारतीय टीम की नई जर्सी सामने आई है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जर्सी में एक बदलाव देखने को मिला है। अब भारतीय टीम की नीली जर्सी पर ड्रीम-11 की जगह अपोलो टायर्स का लोगो है। दरअसल, दोनों टीमों का प्री सीरीज फोटोशूट हुआ, जिसमें विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर नीतीश कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क और ट्रैविस हेड शामिल हुए। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अलग से मीडिया से बातचीत की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी गई।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने हाल ही में ड्रीम-11 के साथ डील रद्द कर दी थी। अपोलो टायर्स अब भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। बीसीसीआई और ओपोल टायर्स के बीच यह करार 2027 तक चलेगा। इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम 130 मैच खेलेगी। अपोलो टायर्स हर मैच के लिए बीसीसीआई को 4.5 करोड़ रुपए देगा। यह ड्रीम-11 के 4 करोड़ रुपए प्रति मैच ज्यादा है।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपोलो टायर्स और ड्रीम-11 से पहले बायजू, ओप्पो, स्टार इंडिया और सहारा ने बीसीसीआई के साथ करार किया था। बीसीसीआई के साथ स्पॉन्सर के तौर पर सबसे ज्यादा तक जुड़ाव सहारा का रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सहारा का साथ 2001 से 2013 तक रहा।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इस अहम मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी की खासी चर्चा है। दोनों अनुभवी क्रिकेटर टी-20 और टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में इस प्रारूप के जरिए मैदान पर उनकी वापसी को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में उत्सुकता है। इस बार भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेगी, वहीं रोहित शर्मा बतौर खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे। अक्टूबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज का पहला मैच 19 को पर्थ, दूसरा 23 को एडिलेड और तीसरा 25 को सिडनी में खेला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग