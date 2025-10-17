AUS vs IND: बदल गई टीम इंडिया की जर्सी, ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत से पहले सामने आई यह तस्वीर

AUS vs IND: भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें जल्द ही वनडे सीरीज में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी। दोनों टीमों की इस भिड़ंत से पहले भारतीय टीम की नई जर्सी सामने आई है। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जर्सी में एक बदलाव देखने को मिला है। अब भारतीय टीम की नीली जर्सी पर ड्रीम-11 की जगह अपोलो टायर्स का लोगो है। दरअसल, दोनों टीमों का प्री सीरीज फोटोशूट हुआ, जिसमें विकेट-कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर नीतीश कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क और ट्रैविस हेड शामिल हुए। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अलग से मीडिया से बातचीत की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी गई।