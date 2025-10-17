IND vs AUS: पर्थ की पिच को लेकर अक्षर पटेल ने खोला बड़ा राज़, टीम इंडिया का प्लान भी बताया

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल का मानना है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खिलाड़ी पिचों को लेकर कम चिंतित हैं। टीम रविवार से शुरू हो रही तीन मुकाबलों की सीरीज के लिए सही रणनीति बनाने पर फोकस कर रही है। शुक्रवार को पर्थ में भारत के ट्रेनिंग सेशन के बाद, अक्षर पटेल ने इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए टीम की तैयारियों के बारे में बात करते हुए पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि 2015 के बाद से काफी बदलाव हुए हैं। जब हम आते थे, तो पिचों, परिस्थितियों और उछाल के बारे में बात होती थी। उस समय तक हम यहां कम खेलते थे।"