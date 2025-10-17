Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS: पर्थ की पिच को लेकर अक्षर पटेल ने खोला बड़ा राज़, टीम इंडिया का प्लान भी बताया

Perth Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा, जिसको लेकर अक्षर पटेल ने बड़ी बात कही है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 17, 2025

Axar Patel

अक्षर पटेल (फोटो- IANS)

भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल का मानना है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। खिलाड़ी पिचों को लेकर कम चिंतित हैं। टीम रविवार से शुरू हो रही तीन मुकाबलों की सीरीज के लिए सही रणनीति बनाने पर फोकस कर रही है। शुक्रवार को पर्थ में भारत के ट्रेनिंग सेशन के बाद, अक्षर पटेल ने इस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए टीम की तैयारियों के बारे में बात करते हुए पत्रकारों से कहा, "मुझे लगता है कि 2015 के बाद से काफी बदलाव हुए हैं। जब हम आते थे, तो पिचों, परिस्थितियों और उछाल के बारे में बात होती थी। उस समय तक हम यहां कम खेलते थे।"

अक्षर ने बताया क्या होती है बातें

उन्होंने कहा, "हमने वर्ल्ड कप 2015 के बाद यहां नियमित रूप से खेलना शुरू किया। सीरीज लंबी होने लगी, जिसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब जब हम आते हैं, तो हमें अलग परिस्थितियों के जैसा महसूस नहीं होता। हमें और अधिक तैयार रहना होगा। अब हम इस बारे में सोच रहे हैं कि हम कहां रन बना सकते हैं। हम रणनीति और टाइमिंग पर बात कर रहे हैं। हम पिच की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे रणनीति बनाई जा सकती हैं।"

ऑलराउंडर का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में यह सीरीज नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के विकास के लिए बेहद अहम होगी। उन्होंने कहा, "यह गिल के लिए बहुत अच्छा है। रोहित भाई और विराट भाई टीम में हैं। वह कप्तान भी रहे हैं। वह अपना योगदान भी दे सकते हैं। ऐसे में गिल की कप्तानी का यह बहुत अच्छा विकास है। गिल की कप्तानी की अब तक की अच्छी बात यह रही है कि उन पर दबाव नहीं डाला गया है।"

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर को पर्थ में पहला वनडे खेला जाएगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को दोनों देश एडिलेड में आमने-सामने होंगे, जबकि 25 अक्टूबर को सिडनी में सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आयोजित होगा। अक्षर के इस बयान ने ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। हालांकि मुकाबले के दौरान पता चलेगा कि भारतीय बल्लेबाज कितने अच्छे से पिच को समझ पाए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

17 Oct 2025 04:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS: पर्थ की पिच को लेकर अक्षर पटेल ने खोला बड़ा राज़, टीम इंडिया का प्लान भी बताया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

रजत पाटीदार की कप्तानी पारी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोका पहला दोहरा शतक

Rajat Patidar
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक चाल! इस दिग्गज ने रोहित शर्मा की उम्र को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात

Rohit Sharma
क्रिकेट

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रोहित शर्मा के लिए सबसे खास, ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका

Rohit sharma
Patrika Special News

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, लिस्ट में एक पूर्व भारतीय कप्तान

क्रिकेट

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया को लेकर दिग्गज ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया सीरीज का परिणाम

Shane Watson Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.