IND vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी, कंगारू टीम में तीन बड़े बदलाव

India vs Australia 2nd ODI: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज 23 अक्‍टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया है। टॉस जीतकर मिचेल मार्श ने कहा कि उन्‍होंने टीम में तीन बदलाव किए हैं। कैरी, फिलिप की जगह खेलेंगे और ज़ेवियर बार्टलेट, एलिस की जगह खेलेंगे, वहीं जैम्‍पा कुहनेमन की जगह खेलेंगे । वहीं शुभमन गिल ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। पहले बल्लेबाज़ी करके खुशी हुई। बारिश में कभी भी आसानी नहीं होती। उम्मीद है आज कोई रुकावट नहीं आएगी। हम उसी टीम के साथ उतरेंगे।