Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी, कंगारू टीम में तीन बड़े बदलाव

India vs Australia 2nd ODI: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 23, 2025

India vs Australia 2nd ODI

मैच से पहले टॉस करते ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श और भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

India vs Australia 2nd ODI: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे आज 23 अक्‍टूबर को एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्‍लेबाजी का न्‍यौता दिया है। टॉस जीतकर मिचेल मार्श ने कहा कि उन्‍होंने टीम में तीन बदलाव किए हैं। कैरी, फिलिप की जगह खेलेंगे और ज़ेवियर बार्टलेट, एलिस की जगह खेलेंगे, वहीं जैम्‍पा कुहनेमन की जगह खेलेंगे । वहीं शुभमन गिल ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाज़ी करते। पहले बल्लेबाज़ी करके खुशी हुई। बारिश में कभी भी आसानी नहीं होती। उम्मीद है आज कोई रुकावट नहीं आएगी। हम उसी टीम के साथ उतरेंगे।

भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया हेड टू हेड

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के वनडे क्रिकेट में हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों के बीच अब तक कुल 152 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 58 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं, ऑस्‍ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है। जबकि 10 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इस तरह अभी तक ऑस्‍ट्रेलिया का पलड़ा ज्‍यादा भारी नजर आ रहा है।

भारत की प्‍लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज।

ऑस्‍ट्रेलिया की प्‍लेइंग इलेवन

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Updated on:

23 Oct 2025 08:50 am

Published on:

23 Oct 2025 08:40 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले बल्लेबाजी, कंगारू टीम में तीन बड़े बदलाव

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इस 38 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को निकला स्टेज 4 कैंसर, बेटे को जन्म देते ही खराब हुई हालत

Susie Wilson Rowe diagnosed with stage 4 cancer
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में फिर उलटफेर, जानें अब कौन-कौन सी टीमें हैं टॉप 4 में

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

एशले गार्डनर ने मार-मार कर इंग्लैंड के गेंदबाजों का किया बुरा हाल, महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का ठोका सबसे तेज शतक

Ashleigh Gardner
क्रिकेट

AUS-W vs ENG-W: एशले गार्डनर का तूफानी शतक, इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर टॉप पर पहुंचीं ऑस्ट्रेलिया

Annabel Sutherland, Ashleigh Gardner
क्रिकेट

ज्यादा दखल देते हैं तो…रोहित-कोहली के खराब फॉर्म पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच ने तोड़ी चुप्पी

Ravi Shastri and Ricky Ponting on Rohit-Virat
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.