IND vs ENG 5th Test: इन धुरंधरों के होते न होता ये खिलाड़ी, तो टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हारती टीम इंडिया, देखें आंकड़े

IND vs ENG 5th Test: एण्डरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी (ind vs eng test 2025)में हरफनमौला मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) टीम इंडिया का दीपक बन कर उभरे,जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। सिराज का अर्थ होता है ​चिराग और अब इस चिराग की रोशनी से टीम इंडिया जगमगा रही (ind vs eng top performers) है। उन्होंने इस सीरीज में कुल 23 विकेट लेकर भारतीय तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। सिराज की इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मुकाम दिलाया है। उन्होंने सीरीज (ind vs eng test series 2025) की शुरुआत में अपनी सटीक लाइन और लैंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हैरान कर दिया । उन्होंने पहले टेस्ट मैच में ही 5 विकेट लेकर अपनी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड के मध्यक्रम को तोड़ने में मदद की, जिससे भारत को मैच में बढ़त मिली।