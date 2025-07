IND vs ENG: मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को तिहरा झटका, 2 पेसर चोटिल होकर हुए बाहर! आकाश दीप का खेलना भी मुश्किल

Nitish Reddy and Arshdeep Singh Ruled Out of 4th Test: इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच टेस्‍ट मैचों की सीरीज में भारत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस सीरीज के तीन टेस्‍ट के बाद में भारत पहले ही 1-2 से पिछड़ा हुआ है। वहीं, अब झटके पर झटके लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और पेस ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी चोट के कारण मैनचेस्‍टर टेस्‍ट से बाहर हो गए हैं। जबकि तेज गेंदबाज आकाश दीप का खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। उन्हें भी इंजर्ड बताया जा रहा है। ऐसे में बुधवार 23 जुलाई से खेले जाने वाले चौथे टेस्‍ट से पहले हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के सामने प्लेइंग 11 को लेकर बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं।