Ind vs Eng Test: अपने 100वें टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी कर रहा भारत

नई दिल्ली। करीब एक साल बाद भारत में एक बार फिर क्रिकेट की वापसी हुई है। भारत और इंग्लैंड ( Ind vs Eng Test )के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट की शुरुआत 5 जनवरी से हुई। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया।

यानी टीम इंडिया ( Team India ) पहले गेंदबाजी कर रही है। भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli ) और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की वापसी हुई। जबकि अक्षर पटेल को टीम में जगह नहीं मिली। दरअसल अक्षर पटेल ने गुरुवार को टीम इंडिया के प्रशिक्षण सत्र के दौरान अपने बाएं घुटने में दर्द की शिकायत की, इसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम की ओर से उनकी निगरानी की जा रही है।

Toss News:



England have elected to bat against #TeamIndia in the first Paytm Test at Chepauk. #INDvENG pic.twitter.com/9NvyYM5auv