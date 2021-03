VIDEO: कोहली ने सिक्स जड़कर रोहित को चिढ़ाया तो हिटमैन ने दिया ऐसा मजेदार रिएक्शन

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। भारत की और से कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Kumar), सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम के सामने जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और यह फैसला इंग्लैंड को उलटा पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि, इंग्लैंड की टीम ने भी सधी हुई बल्लेबाजी की। एक समय इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 127 रन था।

This is enough for the day 😭😭😍😍 @imVkohli @ImRo45#INDvENG pic.twitter.com/DuA8FHEuuo