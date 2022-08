Asia Cup 2022 IND vs HK Live Streaming: भारत को हांगकांग की चुनौती से रहना चाहिए सावधान, जानिए कब और कहां देख सकेंगे मैच

भारत का इस सीजन का ये दूसरा मैच है, जबकि हॉन्ग कॉन्ग की टीम पहला मैच खेलेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ दो वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं और दोनों बार भारत ने जीत हासिल की है। यह पहली बार है जब दोनों टीमें टी20 मुक़ाबले में आमने सामने होंगी। ऐसे में इससे पहले जान लीजिए कि आप इस मैच को कहां और कैसे लाइव देख पाएंगे और कब मैच शुरू होगा।



Asia Cup 2022 India vs Hong Kong मैच कब खेला जाएगा?

भारत बनाम हांगकांग मैच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 India vs Hong Kong मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम हांगकांग मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 India vs Hong Kong मैच का लाइव टेलिकास्ट कहां और कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम हांगकांग मैच का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि भारत में इस मैच का प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।



Asia Cup 2022 India vs Hong Kong मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम हांगकांग मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।