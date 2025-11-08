India vs Nepal: हांगकांग सिक्सेस में भारत की बैक-टू-बैक दूसरी हार, अब नेपाल ने इतने बड़े अंतर से जीता मुकाबला

India vs Nepal Match Highlights: हांगकांग सिक्सेस 2025 में शनिवार 8 नवंबर दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारतीय टीम को बैक-टू-बैक दो हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय टीम को जहां सुबह कुवैत की टीम ने 27 रनों से मात दी तो वहीं अब दोपहर को नेपाल की टीम ने 92 रनों के बड़े अंतर से शिकस्‍त दी है। इस मैच में नेपाल ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए राशिद खान की नाबाद 55 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर 137 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके जवाब में भारतीय टीम महज 45 रनों पर ही सिमट गई।