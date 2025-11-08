India vs Nepal: हांगकांग सिक्सेस में भारत की बैक-टू-बैक दूसरी हार, अब नेपाल ने इतने बड़े अंतर से जीता मुकाबला

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक। (File Photo Credit - IANS)
India vs Nepal Match Highlights: हांगकांग सिक्सेस 2025 में शनिवार 8 नवंबर दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारतीय टीम को बैक-टू-बैक दो हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय टीम को जहां सुबह कुवैत की टीम ने 27 रनों से मात दी तो वहीं अब दोपहर को नेपाल की टीम ने 92 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त दी है। इस मैच में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान की नाबाद 55 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर 137 रन का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में भारतीय टीम महज 45 रनों पर ही सिमट गई।
मैच में नेपाल के कप्तान संदीप जोरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। संदीप ने राशिद खान के साथ मिलकर जोरदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों के बीच 29 गेंदों पर 104 रन की जबरदस्त साझेदारी हुई। नियम के चलते राशिद को 17 गेंदों पर 55 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। इसके बाद लोकेश बाम आए और महज सात गेंदों पर नाबाद 31 रन की पारी खेल डाली। वहीं, संदीप 47 रन पर नाबाद रहे। नेपाल ने छह ओवर में बगैर कोई विकेट गंवाए 137 रन बानाए।
भारत को एक बार फिर खराब शुरुआत मिली उसने पहले ओवर की चौथी गेंद पर महज 13 के स्कोर पर रोबिन उथप्पा (5) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद तो जैसे आया राम गया राम की स्थिति बन गई। भरत चिपली और प्रियांक पांचाल 12-12 को छोड़ कोई दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सका और भारत की पूरी टीम 3 ओवर महज 45 रन पर ऑलआउट हो गई।
वहीं, सुबह खेले गए मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कुवैत ने निर्धारित 6 ओवर में पांच विकेट खोकर पर 106 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया 5.4 ओवर में सिर्फ 79 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरह कुवैत ने भारत के खिलाफ 27 रन से शानदार जीत दर्ज की। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली इस टीम ने बारिश बाधित मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत से अपने अभियान का आगाज किया था।
