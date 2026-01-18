IND vs NZ 3rd ODI: यह मैच जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय धरती पर पिछले करीब 50 सालों में कभी कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है। अगर न्यूजीलैंड तीसरा वनडे जीतता है, तो यह भारत में उसकी पहली वनडे सीरीज जीत होगी। पिछले पांच दशकों में कई बार दौरे करने के बावजूद टीम यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है। यह जीत न केवल रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी, बल्कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगी। क्योंकि इस दौरे के लिए न्यूजीलैंड अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम के साथ खेलेगी। टीम के अधिकतर खिलाड़ी चोटिल हैं और कई खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए आराम दिया गया है।