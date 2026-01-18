IND vs NZ 3rd ODI: यह मैच जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा (फोटो- IANS)
India vs New Zealand 3rd ODI: न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज अब रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। पहले मैच में भारत ने करीबी जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाई थी, जबकि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शानदार वापसी की। दोनों टीमों के बीच सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में अगर न्यूजीलैंड तीसरा वनडे जीतता है, तो यह भारतीय धरती पर उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।
सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर न्यूजीलैंड इस मैच में भारत को हराने में सफल रहता है, तो वह भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतेगा, जो पिछले करीब 50 सालों में कभी नहीं हो पाया है।
न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय धरती पर पिछले करीब 50 सालों में कभी कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है। अगर न्यूजीलैंड तीसरा वनडे जीतता है, तो यह भारत में उसकी पहली वनडे सीरीज जीत होगी। पिछले पांच दशकों में कई बार दौरे करने के बावजूद टीम यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है। यह जीत न केवल रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी, बल्कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगी। क्योंकि इस दौरे के लिए न्यूजीलैंड अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम के साथ खेलेगी। टीम के अधिकतर खिलाड़ी चोटिल हैं और कई खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए आराम दिया गया है।
होलकर स्टेडियम की सपाट पिच न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है। यह पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अभी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। पिछले दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर रखा और अच्छी गति से रन बनाए। भारत के लिए खासकर डेरिल मिचेल एक चुनौती साबित हो सकते हैं, जिन्होंने दोनों ही मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया। मिचेल सीरीज में अभी टॉप स्कोरर हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग