18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI: यह मैच जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

New Zealand to Create History: इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के पास भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतने का ऐतिहासिक मौका है, जो 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 18, 2026

india vs new zealand 3rd odi nz will create history by winning this series for the first time in 50 years

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा (फोटो- IANS)

India vs New Zealand 3rd ODI: न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज अब रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। पहले मैच में भारत ने करीबी जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाई थी, जबकि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शानदार वापसी की। दोनों टीमों के बीच सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में अगर न्यूजीलैंड तीसरा वनडे जीतता है, तो यह भारतीय धरती पर उसके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी।

सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाना है, जहां की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मैदान पर अक्सर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। अगर न्यूजीलैंड इस मैच में भारत को हराने में सफल रहता है, तो वह भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतेगा, जो पिछले करीब 50 सालों में कभी नहीं हो पाया है।

बदलेगा 50 साल का इतिहास

न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय धरती पर पिछले करीब 50 सालों में कभी कोई वनडे सीरीज नहीं जीती है। अगर न्यूजीलैंड तीसरा वनडे जीतता है, तो यह भारत में उसकी पहली वनडे सीरीज जीत होगी। पिछले पांच दशकों में कई बार दौरे करने के बावजूद टीम यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है। यह जीत न केवल रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी, बल्कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई देगी। क्योंकि इस दौरे के लिए न्यूजीलैंड अपेक्षाकृत कम अनुभवी टीम के साथ खेलेगी। टीम के अधिकतर खिलाड़ी चोटिल हैं और कई खिलाड़ियों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए आराम दिया गया है।

डेरिल मिचेल भारत के लिए बन सकते हैं खतरा

होलकर स्टेडियम की सपाट पिच न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है। यह पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अभी काफी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। पिछले दोनों मुकाबलों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर रखा और अच्छी गति से रन बनाए। भारत के लिए खासकर डेरिल मिचेल एक चुनौती साबित हो सकते हैं, जिन्होंने दोनों ही मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों को खासा परेशान किया। मिचेल सीरीज में अभी टॉप स्कोरर हैं।

ये भी पढ़ें

VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश
क्रिकेट
vht final saurashtra looking for 3rd championship vidarbha to find their first trophy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

18 Jan 2026 12:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 3rd ODI: यह मैच जीतते ही इतिहास रच देगा न्यूजीलैंड, 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

'रोको' को आज के बाद 6 महीने तक मिस करेंगे फैंस, जानें अगला अंतरराष्‍ट्रीय मुकाबला कब-किसके खिलाफ खेलेंगे?

Rohit Sharma and Virat Kohli Next ODI Match
क्रिकेट

रोहित शर्मा के पास आज इतिहास रचने का मौका, निशाने पर सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

IND vs NZ 3rd ODI
क्रिकेट

इंदौर के ‘जहरीले’ पानी से डरी टीम इंडिया! कप्तान गिल साथ लाए 3 लाख का वॉटर प्यूरीफायर, कोहली बोतलों का पूरा बैग ढोते नजर आए!

क्रिकेट

VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश

vht final saurashtra looking for 3rd championship vidarbha to find their first trophy
क्रिकेट

स्कोर 7/5, चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाये, फिर आया ‘बेबी एबी’ और रदरफोर्ड का तूफान और ऐसे जीती टीम

Pretoria Capitals
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.