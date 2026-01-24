IND vs NZ Pitch Report: तेज गेंदबाजों को मिलेगी स्विंग और बाउंस, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

गुवाहाटी की पिच आम तौर पर पाटा होती है और यहां जमकर रन बनाते हैं। यहां लाल मिट्टी की पिच है जिसमें हल्की घास की परत है। ऐसे में ठंड और पिच पर मौजूद नमी गेंदबाज़ों को लंबे समय तक स्विंग दे सकती है, जिससे गेंद में अतिरिक्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के पास बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। ऐसे में इस मुकाबले में यह परिस्थितियां गेंदबाज़ों के लिए बेहद लुभावनी होंगी, जबकि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज़ों के लिए शुरुआती कुछ ओवर क्रीज़ पर बिताना कठिन होगा। लेकिन उसके बाद गेंद अच्छे से बल्ले पर आएगी और मैच हाई स्कोरिंग होने की संभावना है।