India vs Pakistan महामुकाबला देखने के लिए हो जाइये तैयार, इसी हफ्ते होगी भिड़ंत, नोट कर लीजिये तारीख

भारत बनाम पाकिस्तान। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Pakistan in Hong Kong Sixes 2025: एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को धोने के बाद अब भारत हांगकांग सिक्सेज में चिरप्रतिद्वंद्वी को हराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार भारतीय पुरुष या महिला सीनियर टीम नहीं, बल्कि मुकाबला पूर्व भारतीय खिलाडि़यों और पूर्व पाकिस्तानी खिलाडि़यों के बीच होगा। ये टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर के बीच खेला जाना है। इस इवेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुपों में बांटा गया है। भारत को पाकिस्तान और कुवैत के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। इस टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। आइये आपको भी बताते हैं कि आप इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं?
हांगकांग सिक्सेज 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला शुक्रवार 7 नवंबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.05 बजे से शुरू होगा।
हांगकांग सिक्सेज 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग आप भारत में फैनकोड ऐप देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
हांगकांग सिक्सेज के क्रिकेट नियमों की बात करें तो इसमें एक टीम में केवल छह खिलाड़ी खेलते हैं। प्रत्येक पारी 5 ओवर की होती है और एक गेंदबाज एक ही ओवर फेंक सकता है। इसमें अनोखा नियम ये है कि प्रत्येक पारी का आखिरी ओवर आठ गेंदों का होता है। जबकि, बल्लेबाज 31 रन बनाते ही रिटायर हो जाते हैं। साथी खिलाड़ी के जल्दी आउट होने वे फिर से बल्लेबाजी कर सकते हैं।
भारतीय टीम- दिनेश कार्तिक (कप्तान), आर अश्विन, स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली, प्रियांक पांचाल, शाहबाज नदीम और अभिमन्यु मिथुन।
पाकिस्तानी टीम- अब्बास फरीदी (कप्तान) अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, साद मसूद, माज सदाकत, मुहम्मद शाहबाज और शाहिद अजीज।
