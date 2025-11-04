India vs Pakistan महामुकाबला देखने के लिए हो जाइये तैयार, इसी हफ्ते होगी भिड़ंत, नोट कर लीजिये तारीख

India vs Pakistan in Hong Kong Sixes 2025: एशिया कप और वर्ल्‍ड कप में पाकिस्‍तान को धोने के बाद अब भारत हांगकांग सिक्‍सेज में चिरप्रतिद्वंद्वी को हराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार भारतीय पुरुष या महिला सीनियर टीम नहीं, बल्कि मुकाबला पूर्व भारतीय खिलाडि़यों और पूर्व पाकिस्‍तानी खिलाडि़यों के बीच होगा। ये टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर के बीच खेला जाना है। इस इवेंट में कुल 12 टीमें हिस्‍सा लेंगी, जिन्‍हें चार ग्रुपों में बांटा गया है। भारत को पाकिस्तान और कुवैत के साथ ग्रुप सी में रखा गया है। इस टूर्नामेंट में भारत अपने अभियान का आगाज पाकिस्‍तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। आइये आपको भी बताते हैं कि आप इस मुकाबले की लाइव स्‍ट्रीमिंग कब और कहां देख सकते हैं?