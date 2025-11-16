IND vs SA 1st Test Highlights: 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर जीता टेस्ट, टीम इंडिया को 30 रन से हराया

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 189 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारत ने पहली पारी में 30 रन की बढ़त बनाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। कोलकाता की टर्निंग पिच पर इस लक्ष्य को पाना साना नहीं था। भारत की बल्लेबाजी दूसरी पारी में बेहद खराब रही और टीम दूसरे ही सत्र में 93 रन पर ऑलआउट हो गई।