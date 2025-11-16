IND vs SA 1st Test Highlights: 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर जीता टेस्ट, टीम इंडिया को 30 रन से हराया

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को कोलकाता टेस्ट हराया (photo - EspncricInfo)
India vs South Africa 1st Kolkata Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान तेम्बा बावुमा के संघर्षपूर्ण अर्धशतक की बदौलत भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन भारत यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 30 रनों से मैच हार गई।
इस जीत के साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे हो गई है। अब दक्षिण अफ्रीका किसी भी हाल में सीरीज नहीं हार सकती। आखिरी बार 15 साल पहले उसने भारत में सीरीज ड्रॉ कराई थी, जबकि 25 साल पहले 1999-2000 में भारत में सीरीज जीती थी। ऐसे में अब उसके पास एक बार फिर सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका है।
दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट मैच जीता है। उसने आखिरी बार फरवरी 2010 में नागपुर में भारत को पारी और 6 रनों से हराया था। यही वह सीरीज है, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने भारत में आखिरी बार ड्रॉ कराया था।
इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 189 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारत ने पहली पारी में 30 रन की बढ़त बनाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। कोलकाता की टर्निंग पिच पर इस लक्ष्य को पाना साना नहीं था। भारत की बल्लेबाजी दूसरी पारी में बेहद खराब रही और टीम दूसरे ही सत्र में 93 रन पर ऑलआउट हो गई।
