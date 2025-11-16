Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Highlights: 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर जीता टेस्ट, टीम इंडिया को 30 रन से हराया

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रन पर ऑलआउट हुई थी और उसने 123 रनों की बढ़त लेकर भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत की बल्लेबाजी दूसरी पारी में बेहद खराब रही और टीम दूसरे ही सत्र में 93 रन पर ऑलआउट हो गई। इस जीत के साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 16, 2025

India vs South Africa

दक्षिण अफ्रीका ने भारत को कोलकाता टेस्ट हराया (photo - EspncricInfo)

India vs South Africa 1st Kolkata Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान तेम्बा बावुमा के संघर्षपूर्ण अर्धशतक की बदौलत भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। लेकिन भारत यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और 30 रनों से मैच हार गई।

दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मेहमान टीम 1-0 से आगे हो गई है। अब दक्षिण अफ्रीका किसी भी हाल में सीरीज नहीं हार सकती। आखिरी बार 15 साल पहले उसने भारत में सीरीज ड्रॉ कराई थी, जबकि 25 साल पहले 1999-2000 में भारत में सीरीज जीती थी। ऐसे में अब उसके पास एक बार फिर सीरीज अपने नाम करने का सुनहरा मौका है।

नागपुर में आखिरी बार दर्ज़ की थी जीत

दक्षिण अफ्रीका ने 15 साल बाद भारतीय सरजमीं पर कोई टेस्ट मैच जीता है। उसने आखिरी बार फरवरी 2010 में नागपुर में भारत को पारी और 6 रनों से हराया था। यही वह सीरीज है, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने भारत में आखिरी बार ड्रॉ कराया था।

ऐसे भारत पर भारी पड़ा दक्षिण अफ्रीका

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 189 रन बनाकर ऑलआउट हुई। भारत ने पहली पारी में 30 रन की बढ़त बनाई। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। कोलकाता की टर्निंग पिच पर इस लक्ष्य को पाना साना नहीं था। भारत की बल्लेबाजी दूसरी पारी में बेहद खराब रही और टीम दूसरे ही सत्र में 93 रन पर ऑलआउट हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

16 Nov 2025 02:18 pm

Published on:

16 Nov 2025 02:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 1st Test Highlights: 15 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जमीन पर जीता टेस्ट, टीम इंडिया को 30 रन से हराया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA Test: गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट में बुरा हाल, घर पर भी नहीं जीत रही मैच, अबतक बनाए 13 शर्मनाक रिकॉर्ड्स!

Sourav Ganguly on Kuldeep Yadav
क्रिकेट

IND v SA: गौतम गंभीर की यह चालाकी पड़ी भारतीय टीम पर भारी, अपने ही जाल में फसकर मैच गवां बैठा भारत

क्रिकेट

IND vs SA 1st Test: सिर्फ तीन टेस्ट खेल भारतीय सरजमीं पर किया कमाल, साउथ अफ्रीका का बना सबसे सफल स्पिनर

Simon Harmer
क्रिकेट

ईडन गार्डन्स की पिच की आलोचना पर भड़के गांगुली, बोले- क्यूरेटर का दोष नहीं, टीम इंडिया के सिर फोड़ा ठीकरा

Eden Gardens pitch
क्रिकेट

IND vs SA: ईडन गार्डन्स में कभी चेज़ नहीं हुए 124 रन, क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ पांच बार जीती है लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम, देखें रिकॉर्ड

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.