IND vs SA Test Day 2 Highlights: भारत ने मैच में बनाई पकड़, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 93/7, बनाई 63 रन की लीड

IND vs SA: भारत ने इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है।
India vs South Africa 1st Test Day 2 Stumps: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने स्टांप्स तक दूसरी पारी में सात विकेट खोकर 97 रन बना लिए हैं। और उसकी बढ़त 63 रन की हो गई है। स्टंप्स के समय कप्तान तेम्बा बावुमा 29 और कॉबिन बॉश एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
भारत ने इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज इस टर्निंग पिच पर भारतीय स्पिनरों के सामने संघर्ष करते हुए नज़र आए। भारत तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीकी पारी को जल्द समेटकर आसान लक्ष्य का पीछा करना चाहेगा। लेकिन अगर अंतिम दो विकेट बावुमा का साथ दे गए और दक्षिण अफ्रीका ने 120 के करीब का लक्ष्य भारत के सामने रखा, तो अफ्रीका भी यहां से मैच निकाल सकता है।
भारत ने अपनी पहली पारी में 189 रनों पर ऑलआउट होकर दक्षिण अफ्रीका के 159 के स्कोर पर 30 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी। लेकिन असली कमाल दूसरी पारी में स्पिनरों ने दिखाया, खासकर जडेजा ने चार विकेट झटककर दक्षिण अफ्रीक को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा के अलावा कुलदीप यादव ने दो और अक्षर पटेल ने एक सफलता हासिल की है।
