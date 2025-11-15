IND vs SA Test Day 2 Highlights: भारत ने मैच में बनाई पकड़, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 93/7, बनाई 63 रन की लीड

India vs South Africa 1st Test Day 2 Stumps: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने स्टांप्स तक दूसरी पारी में सात विकेट खोकर 97 रन बना लिए हैं। और उसकी बढ़त 63 रन की हो गई है। स्टंप्स के समय कप्तान तेम्बा बावुमा 29 और कॉबिन बॉश एक रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।