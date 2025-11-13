Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं… ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले ये बयान देकर जीता सभी का दिल

India vs South Africa 1st Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्‍ट कोलकाता में शुक्रवार से खेला जाना है। इससे पहले ध्रुव जुरेल ने प्‍लेइंग इलेवन में जगह पक्‍की होने पर कहा कि मेरे और और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 13, 2025

Dhruv Jurel

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 अक्‍टूबर को खेला जाना है। इस मुकाबले में भारत के दो विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के एक साथ उतरने के कयास लगाए जा रहे है। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि जुरेल पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे। लेकिन, अभी तक यह साफ नहीं है कि पंत इस मैच में खेलेंगे या नहीं। इसी बीच जुरेल ने पंत के साथ प्रतिद्वंद्विता की किसी भी बात को नकार दिया है। उन्‍होंने कहा है कि हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हम दोनों खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है।

मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं

कोलकाता में सीरीज के पहले मैच से पहले जुरेल ने कहा कि मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं और जो भी खेले, उसका मकसद एक ही है, भारत को जीत दिलाना। अगर वह खेलते हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं खेलता हूं तो मुझे खुशी होगी। अगर हम साथ खेलते हैं तो यह और भी बेहतर होगा। हमारा ध्यान केवल टीम पर है।

ये सबसे अच्छा एहसास

24 वर्षीय ध्रुव जुरेल ने चोट के दौरान पंत की जगह ली थी और वह पिछले एक साल से लाल गेंद से शानदार फॉर्म में हैं। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट शतक समेत उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की कर दी है। उन्होंने जियोहॉटस्टार पर बातचीत में कहा कि एक क्रिकेटर के तौर पर सबसे अच्छा एहसास यह होता है कि आपने अपनी टीम के लिए कुछ किया और वे जीत गए।

दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों की तारीफ की

जुरेल ने आगे की चुनौती के बारे में भी बात की और ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि यह क्रिकेट का बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों के पास मज़बूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है। चाहे उनकी तरफ से रबाडा और मार्को यानसेन हों या हमारी तरफ़ से बुमराह भाई, हर तरफ गुणवत्ता है।

ये कहा था भारत के सहायक कोच ने

भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट ने हाल ही में पुष्टि की है कि जुरेल पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे। टेन डोएशेट ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप इस हफ़्ते ध्रुव और ऋषभ को इस टेस्ट में खेलते हुए नहीं देखते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी। पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और पिछले हफ़्ते बेंगलुरु में दो शतक बनाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस हफ़्ते खेलना तय है।

पिछली बार भारत ने किया था क्‍लीन स्‍वीप

दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज 2019 के बाद से दक्षिण अफ्रीका का लाल गेंद क्रिकेट के लिए पहला भारत दौरा है, जब भारत ने 3-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया था। पहला टेस्ट 14 नवंबर को ईडन गार्डन्स में शुरू होगा, इसके बाद दूसरा 22 नवंबर से गुवाहाटी में होगा। पंत और जुरेल दोनों शानदार फॉर्म में हैं। जबकि नितीश कुमार रेड्डी को रिलीज कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

13 Nov 2025 06:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं… ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले ये बयान देकर जीता सभी का दिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बम विस्फोट के बाद पाकिस्तान छोड़ने पर अड़े खिलाड़ियों को श्रीलंकाई बोर्ड की धमकी, स्वदेश लौटे तो होगा एक्‍शन, शेष मैच स्थगित

Sri Lanka Cricket Team
क्रिकेट

इस्लामाबाद में बम विस्फोट के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी डरे, अपने बोर्ड से कर डाली यह बड़ी मांग

Sri Lanka
क्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करने को मुंबई इंडियंस तैयार, इस टीम की तरफ से खेलते आ सकते हैं नजर

Arjun Tendulkar 5 Wicket Haul before IPL 2025 Mega Auction
क्रिकेट

IND vs SA, 1st Test: कोलकाता टेस्ट से इस ऑलराउंडर की हुई छुट्टी, जानें कब होगी टीम इंडिया में वापसी

Nitish Kumar Reddy
क्रिकेट

ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे यह कमाल, तो रच देंगे इतिहास और तोड़ देंगे वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड

Rishabh Pant great comeback
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.