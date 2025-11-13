हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं… ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले ये बयान देकर जीता सभी का दिल

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 अक्टूबर को खेला जाना है। इस मुकाबले में भारत के दो विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के एक साथ उतरने के कयास लगाए जा रहे है। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि जुरेल पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे। लेकिन, अभी तक यह साफ नहीं है कि पंत इस मैच में खेलेंगे या नहीं। इसी बीच जुरेल ने पंत के साथ प्रतिद्वंद्विता की किसी भी बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हम दोनों खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है।
कोलकाता में सीरीज के पहले मैच से पहले जुरेल ने कहा कि मेरे और ऋषभ भाई के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम दोनों भारत के लिए खेल रहे हैं और जो भी खेले, उसका मकसद एक ही है, भारत को जीत दिलाना। अगर वह खेलते हैं तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं खेलता हूं तो मुझे खुशी होगी। अगर हम साथ खेलते हैं तो यह और भी बेहतर होगा। हमारा ध्यान केवल टीम पर है।
24 वर्षीय ध्रुव जुरेल ने चोट के दौरान पंत की जगह ली थी और वह पिछले एक साल से लाल गेंद से शानदार फॉर्म में हैं। अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट शतक समेत उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने भारतीय टीम में उनकी जगह पक्की कर दी है। उन्होंने जियोहॉटस्टार पर बातचीत में कहा कि एक क्रिकेटर के तौर पर सबसे अच्छा एहसास यह होता है कि आपने अपनी टीम के लिए कुछ किया और वे जीत गए।
जुरेल ने आगे की चुनौती के बारे में भी बात की और ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि यह क्रिकेट का बेहद रोमांचक मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों के पास मज़बूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है। चाहे उनकी तरफ से रबाडा और मार्को यानसेन हों या हमारी तरफ़ से बुमराह भाई, हर तरफ गुणवत्ता है।
भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट ने हाल ही में पुष्टि की है कि जुरेल पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे। टेन डोएशेट ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप इस हफ़्ते ध्रुव और ऋषभ को इस टेस्ट में खेलते हुए नहीं देखते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी। पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और पिछले हफ़्ते बेंगलुरु में दो शतक बनाए हैं, उसे देखते हुए उनका इस हफ़्ते खेलना तय है।
दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज 2019 के बाद से दक्षिण अफ्रीका का लाल गेंद क्रिकेट के लिए पहला भारत दौरा है, जब भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। पहला टेस्ट 14 नवंबर को ईडन गार्डन्स में शुरू होगा, इसके बाद दूसरा 22 नवंबर से गुवाहाटी में होगा। पंत और जुरेल दोनों शानदार फॉर्म में हैं। जबकि नितीश कुमार रेड्डी को रिलीज कर दिया गया है।
