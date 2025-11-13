हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं… ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से पहले ये बयान देकर जीता सभी का दिल

India vs South Africa 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 14 अक्‍टूबर को खेला जाना है। इस मुकाबले में भारत के दो विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल के एक साथ उतरने के कयास लगाए जा रहे है। भारत के सहायक कोच रेयान टेन डोएशेट भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं कि जुरेल पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे। लेकिन, अभी तक यह साफ नहीं है कि पंत इस मैच में खेलेंगे या नहीं। इसी बीच जुरेल ने पंत के साथ प्रतिद्वंद्विता की किसी भी बात को नकार दिया है। उन्‍होंने कहा है कि हमारे बीच कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हम दोनों खिलाड़ियों का एक ही लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है।