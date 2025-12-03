Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, किए तीन बदलाव, इस खतरनाक गेंदबाज की हुई एंट्री

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बावुमा की वापसी हुई है। वहीं, उनके अलावा लुंगी एनगिडी और केशव महाराज को मौका मिला है। वहीं, भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उनकी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 03, 2025

IND vs SA

भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में खेला जा रहा है (Photo - BCCI/X)

India Vs South Africa 2nd ODI: भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला खेला जा रहा है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसी के साथ भारत वनडे में लगातार 20वां टॉस हार गया है।

दक्षिण अफ्रीका ने किए तीन बदलाव -

दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में तीन बदलाव किए हैं। बावुमा की वापसी हुई है। वहीं, उनके अलावा लुंगी एनगिडी और केशव महाराज को मौका मिला है। ओटनील बार्टमैन, प्रेनेलन सब्रेन और रयान रिकेल्टन की टीम से छुट्टी हुई है। वहीं, भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उनकी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं है। इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें बराबरी पर होंगी।

दोनों टीमें की प्लेइंग 11 -

भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa ODI Series 2025

Published on:

03 Dec 2025 01:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, किए तीन बदलाव, इस खतरनाक गेंदबाज की हुई एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

चोट के बाद श्रेयस अय्यर का पहला वीडियो आया सामने, अपनी बहन के साथ यह चैलेंज करते हुए आए नजर

Shreyas Iyer
क्रिकेट

AUS vs ENG 2nd Test: क्या पहली बार पांच दिन तक चलेगा डे-नाइट टेस्ट? पढ़ें गाबा की पिच का हाल

क्रिकेट

IND vs SA: हर्षित राणा का आलोचनाओं को करारा जवाब, कहा- अगर ऐसा होता तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता…

Harshit Rana
क्रिकेट

स्मृति मंधाना के भाई ने शादी की नई तारीख पर तोड़ी चुप्पी, बताया 7 दिसंबर की चर्चा के पीछे का सच

Smriti Mandhana Palash Muchhal new wedding date
क्रिकेट

IND vs SA: विराट कोहली का यू-टर्न, रांची में शतक लगाने के बाद दिया था यह बयान, अब बदला फैसला

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.