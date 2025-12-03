IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, किए तीन बदलाव, इस खतरनाक गेंदबाज की हुई एंट्री

भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे रायपुर में खेला जा रहा है (Photo - BCCI/X)
India Vs South Africa 2nd ODI: भरता और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुक़ाबला खेला जा रहा है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसी के साथ भारत वनडे में लगातार 20वां टॉस हार गया है।
दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में तीन बदलाव किए हैं। बावुमा की वापसी हुई है। वहीं, उनके अलावा लुंगी एनगिडी और केशव महाराज को मौका मिला है। ओटनील बार्टमैन, प्रेनेलन सब्रेन और रयान रिकेल्टन की टीम से छुट्टी हुई है। वहीं, भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उनकी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं है। इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें बराबरी पर होंगी।
भारत: केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।
दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी।
