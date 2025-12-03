IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, किए तीन बदलाव, इस खतरनाक गेंदबाज की हुई एंट्री

दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में तीन बदलाव किए हैं। बावुमा की वापसी हुई है। वहीं, उनके अलावा लुंगी एनगिडी और केशव महाराज को मौका मिला है। ओटनील बार्टमैन, प्रेनेलन सब्रेन और रयान रिकेल्टन की टीम से छुट्टी हुई है। वहीं, भारतीय कप्तान केएल राहुल ने कहा कि उनकी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं है। इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें बराबरी पर होंगी।