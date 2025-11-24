Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 2nd Test Lunch: भारत पर फॉलोऑन का खतरा, 174 रन पर खोये सात विकेट, यानसेन ने झटके चार विकेट

IND vs SA: तीसरे दिन लंच तक भारत ने सात विकेट खोकर 174 रन बना लिए हैं। दूसरे सेशन में 31 ओवर फेंके गए हैं। भारत ने तीन विकेट खोकर 72 रन बनाए हैं। भारत अब भी दक्षिण अफ्रीका से 315 रन पीछे है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 24, 2025

IND vs SA Test

दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में मजबूत पकड़ बना ली है (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa 2nd Test, day 3 Lunch: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का लंच हो गया है। दक्षिण अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। लंच तक भारत ने सात विकेट खोकर 174 रन बना लिए हैं। क्रीज़ पर कुलदीप यादव 14 और वॉशिंगटन सुंदर 33 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों ने आठवे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी कर ली है।

फॉलो ऑन बचाने को मजबूर भारत

इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। दूसरे सेशन में 31 ओवर फेंके गए हैं। भारत ने तीन विकेट खोकर 72 रन बनाए हैं। भारत अब भी दक्षिण अफ्रीका से 315 रन पीछे है। वहीं भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 290 रन बनाने हैं और इससे टीम इंडिया अभी 115 रन पीछे है। गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारतीय बल्लेबाज यहां की परिस्थितियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि टीम अपने कि घर पर फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हो सकती है।

ऋषभ पंत विकेट फेंक कर गए

चायकाल तक भारत ने चार विकेट खोकर 102 रन बना लिए थे। इसके बाद 105 के स्कोर पर टीम इंडिया को पांचवां झटका लगा। कप्तान ऋषभ पंत सात रन बनाकर मार्को यानसेन की गेंद पर आउट हुए। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास गई। इतना मोटा किनारा लगने के बावजूद पंत ने डीआरएस लिया। पांत आठ गेंद पर सात रन ही बना सके।

नीतीश रेड्डीको यानेसन ने पवेलियन भेजा

भारत को 119 के स्कोर पर छठा झटका लगा। यानसेन ने नीतीश रेड्डी को कैच आउट कराया। वह 10 रन बना सके। स्लिप में मार्करम ने एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका। उन्होंने दाईं ओर हवा में डाइव लगाकर कैच पकड़ा। भारत को 122 के स्कोर पर सातवां झटका लगा। यानसेन ने जडेजा को हार्मर के हाथों कैच कराया। वह छह रन बना सके।

इससे पहले केएल राहुल 22 रन, यशस्वी जायसवाल 58 रन, साई सुदर्शन 15 रन और ध्रुव जुरेल खाता खोले बिना पवेलियन लौट चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका की ओर से यानसेन ने चार विकेट लिए। वहीं, हार्मर को दो विकेट मिले। महाराज ने एक विकेट लिया है।

ये भी पढ़ें

IND vs SA Day 3 Tea: साइमन हार्मर ने फिर तोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की कमर, मात्र 102 पर खोये चार विकेट, अफ्रीका से अब भी 387 रन पीछे
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

24 Nov 2025 01:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 2nd Test Lunch: भारत पर फॉलोऑन का खतरा, 174 रन पर खोये सात विकेट, यानसेन ने झटके चार विकेट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एमएस धोनी से भी सफल ODI कप्‍तान हैं KL Rahul, आंकड़े दे रहे गवाही, जानें रोहित-कोहली का हाल

KL Rahul ODI Captaincy Record
क्रिकेट

‘मैदान पर न होने…’, गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बुरा हाल, करुण नायर ने ट्वीट कर मचाया तहलका

Karun Nair
क्रिकेट

मुथुसामी को ‘फ्रीडम बेबी’ बुलाती हैं उनकी मां, रंगभेद के चलते पिता और दादा नहीं बन पाए क्रिकेटर

Ind vs SA 2nd Test Day 2 Highlights
क्रिकेट

IND vs SA Day 3 Tea: साइमन हार्मर ने फिर तोड़ी भारतीय बल्लेबाजों की कमर, मात्र 102 पर खोये चार विकेट, अफ्रीका से अब भी 387 रन पीछे

क्रिकेट

भारत अभी भी कर रहा इंतजार, मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान को सौंप दी एशिया कप की ट्रॉफी

Mohsin Naqvi handed over Asia Cup trophy to Pakistan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.