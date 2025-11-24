IND vs SA 2nd Test Lunch: भारत पर फॉलोऑन का खतरा, 174 रन पर खोये सात विकेट, यानसेन ने झटके चार विकेट

इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। दूसरे सेशन में 31 ओवर फेंके गए हैं। भारत ने तीन विकेट खोकर 72 रन बनाए हैं। भारत अब भी दक्षिण अफ्रीका से 315 रन पीछे है। वहीं भारत को फॉलोऑन बचाने के लिए 290 रन बनाने हैं और इससे टीम इंडिया अभी 115 रन पीछे है। गुवाहाटी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है और भारतीय बल्लेबाज यहां की परिस्थितियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि टीम अपने कि घर पर फॉलो ऑन खेलने को मजबूर हो सकती है।